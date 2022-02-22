Выступление Александра Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Товарищи! Друзья! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Это праздник мужества и патриотизма, объединяющий людей разных поколений: профессиональных военных и всех тех, кто понимает ценность мира.

Это праздник каждого, кто готов в любой момент стать на защиту государственного суверенитета и независимости. Так, как завещало нам героическое поколение победителей Великой Отечественной войны.

Традиции воинского долга и преданного служения своей стране были заложены в тяжелое для молодого советского государства время. Время Гражданской войны и противодействия иностранной интервенции прошлого века.

Первые победы закалили характер бойцов Красной армии, стали исторической точкой отсчета героической истории наших Вооруженных Сил. Славной страницей этой истории стал освободительный поход Красной армии, воссоединивший Беларусь в ее этнических границах. А уже в 41-м офицерам и солдатам Белорусского военного округа предстояло дать отпор немыслимой по своей жестокости и бесчеловечности фашистской агрессии.

Сегодня рядом с нами есть еще те, кто в суровые годы Великой Отечественной воевал за наше будущее, кто пронес через всю свою жизнь боль потерь родных, близких и боевых товарищей. Низкий поклон и безграничная благодарность вам, дорогие ветераны, пострадавшие от этой страшной войны. Вы - символ непобедимости белорусского народа! Дай Бог вам здоровья!

Здесь присутствуют ветераны-афганцы, которые видели другую войну. Войну, замешанную на терроризме и бандитизме. Все, чему вы стали свидетелями, а также недавние события в Афганистане наглядно показали, что в устойчивом развитии этой да и любой другой страны на нашем континенте заокеанские игроки не заинтересованы.

Бороться за сферу геополитического влияния они могут только одним способом - сея смерть и разруху. В том числе спонсируя экстремизм и радикальные группировки.

В очередной раз Афганистан закончился позором для главного "хозяина" нашей планеты. По-народному говоря, высвободились рабочие руки. Высвободились люди, которые привыкли воевать и сеять несчастье. Им ищут сегодня работу.

Как-то совсем недавно, когда начался (смею напомнить вам) коронапсихоз, я вас предупреждал, что это дополнительный фактор безумства на нашей планете и он еще повлияет на события в мире и будет способствовать (цитирую самого себя) масштабному переделу мира. Прошло совсем немного времени - два года. И что мы видим?

В это непростое время я хотел бы приветствовать ветеранов Вооруженных Сил и действующих офицеров армии. Вы, наверное, в этот год, особенно сегодня, почувствовали, как вы нужны нам. Главное политическое событие, на котором мы будем определять наше будущее. Без вас никак нельзя. И вам особая благодарность - тем, кто носил погоны военного и остался сегодня в строю и помогает белорусскому народу определиться. Именно вы тихо и спокойно стали барьером на пути бесчинствующих беглых, которые пытаются нам подбросить в страну очередной мятеж.

Я не раз отмечал, что только настоящие мужчины, исключительно смелые и отважные, выбирают в наше неспокойное время профессию Родину защищать. Вы олицетворяете преемственность патриотизма и духовной силы белорусского народа.

Но и сегодня, живя под безоблачным небом, к сожалению, мы не можем себя чувствовать в полной безопасности. Как я сказал, силы освободились, их надо чем-то занять. Но занять подальше от своих границ и решить свои вопросы - как внутренние, так и внешние. И дело здесь не в России, не в Беларуси и даже не в Украине. Дело в них. Это они толкают нашу братскую страну к противостоянию. Это они хотят навязать здесь нам войнушку, чтобы навсегда этот славянский центр отстегнуть от противостояния с ними, а потом разобраться один на один с Китаем. Это главный их замысел, и это не только моя точка зрения, как вы понимаете.

Все эти войны - это вопрос вечного конфликта цивилизаций, идеологий, культур, в котором восточнославянские народы никогда не были агрессорами (и запомните: и мы агрессорами не будем). А защищая себя, спасали и другие страны, чьи лидеры сегодня стыдливо об этом умалчивают.

Но не это важно. Главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушло в историю с развалом великой страны. Любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены.

Я это говорю тем, кто сегодня исправно служит заокеанским хозяевам, кураторам, наращивая иностранное военное присутствие по периметру наших границ. Прежде всего - западным соседям.

Польские и балтийские политические элиты взяли курс на беспрецедентную милитаризацию государства и увеличение военных ресурсов. Обратите внимание: эта милитаризация активно началась при Дональде Трампе, прежнем Президенте Соединенных Штатов Америки. Пришел, казалось бы, его антипод, главный враг в США. И что изменилось? Ничего. Как наращивались вооруженные силы, как требовали от Европы 2% от ВВП на вооружение, так и делают.

Добавили только одну составляющую: массированно начали перебрасывать год назад сюда свои вооруженные силы. Третий раз скажу: освободились в Афганистане - надо их чем-то занять. Ведь те люди, которые покидают Афганистан, ничего не умеют делать, кроме как воевать. И они не нужны у себя, они нужны где-то в другом месте для решения глобальных задач.

Бесцеремонное вмешательство в наши внутренние дела, воинствующая риторика и санкционные демарши, пограничные провокации стали нормой их агрессивной политики.

Вы знаете, в нашем народе все больше и больше бытует вопрос: а будет ли война? В части я на этот вопрос, в частности, отвечал. Просто добавлю: она уже давно идет против нас. Гибридная война. Это современная война: помните, блицкриг, давление через средства массовой информации, а затем экономическая и финансовая война, которая выражается в санкциях. Чрезмерные санкции - это удушение любого государства и народа - могут поставить любые государства на грань горячей войны.

Так что эта война идет, просто современный, сегодняшний период настолько сложный и противоречивый, что дай бог, чтобы он нас уберег от ошибок, чтобы мы ни в коем случае не допустили неверных решений и неверных шагов. Между предательством своих друзей, своих союзников и противодействием этой агрессии не бездна - совсем малое расстояние. И мы, белорусы, должны сделать так, чтобы не вляпаться и ни в коем случае не допустить предательства, которое останется пятном на всем белорусском народе.

Вы вправе спросить у меня как у Президента: а нам, белорусам, как быть в этой сложной ситуации? Я не советовать вам стану. Я просто вас попрошу: пожалуйста, занимайтесь каждый своим делом. Ходите на работу, отдыхайте после работы, растите детей - и чем больше, тем лучше. Настало время настоящих мужиков, нас. И не дай бог, конечно, но если придется, мы должны продемонстрировать своему народу, что вы не зря нас кормили несколько десятилетий. Что тут нового? Ничего.

Но запомните: власть и я, как Президент, буду делать все для того, чтобы Беларусь была мирным островком на этой обезумевшей планете. Вы можете спросить, в чем же причина? Да не в противостоянии России и Украины (я уже вам сказал, в чем дело). В чем же мы виноваты, что нам всегда доставалось от этих войн? Ответ простой: все дело в том, что Господь не то ли обидел нас, не то ли подарок нам преподнес, поселив нас здесь, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. На том перекрестке, который не объехать и не обойти.

Но в этом не наша вина. Мы не выбирали свою Родину, так сложилось исторически, веками. Мы всегда сеяли только мир, и нам стыдиться нечего: ни за то противостояние Украины с Россией, Донбассом, Донецком, Луганском. Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир.

И с этой высокой трибуны в этот острый период хочу еще раз обратиться (после встречи с Президентом России) к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, мы, славяне, чтобы мы всегда жили в мире и согласии.

Все проходит: не только противостояния, конфликты, но и самые страшные войны. Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь вы от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории. Это наш путь - путь миролюбия и согласия.

Но те, кто точит штыки, прежде всего на западе нашей страны (подчеркиваю: на западе), помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится. Поэтому еще раз повторяю: надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов. Народы, которые погибнут, не дай бог начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все.

Вот наша незыблемая позиция. Я ее откровенно вам излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить.

На этом фоне коалиционный Запад устроил масштабную, как я уже говорил, информационную кампанию по подготовке общественного мнения к неизбежности войны в регионе. Но те, кто грезит о неизбежности горячего конфликта, пусть знают, что нас они больше врасплох никогда не застанут. После последнего трагического урока с середины прошлого столетия мы непрерывно укрепляли свой оборонный потенциал. Сегодня современная белорусская армия мобильна, компактна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники.

Военнослужащие совершенствуют свою боевую выучку, осваивая новые методы и способы отражения угроз, в том числе и во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

Мы последовательно выстраиваем систему территориальной обороны, которая гарантирует всенародный характер защиты нашего Отечества. В Беларуси активно развивается оборонный сектор экономики, объединяющий самые высокотехнологичные производства, включая ракетное.

Мы создаем современные средства связи и автоматизации, беспилотную авиацию, стрелковое оружие и боеприпасы, иную продукцию белорусского ВПК.

Кроме того, в течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ (их поставка завершается уже в конце этого года, и которые блестяще себя показали на последних учениях), десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".

В настоящее время прорабатываем вопрос об оснащении белорусских Вооруженных Сил современными зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".

Активно развивается взаимодействие с союзниками по ОДКБ. Оперативное использование Коллективных миротворческих сил для стабилизации обстановки в Казахстане показало высокий потенциал организации как ключевого фактора обеспечения безопасности на евразийском пространстве. И должен вам сказать, есть обратная сторона этого вопроса - казахстанского. Мы их (речь о противниках за рубежом. - Прим. БЕЛТА) еще раз встрепенули. Они жутко испугались нашей коллективной обороны ОДКБ. Поэтому они понимают: надо сейчас решать вопрос, надо нас сейчас наклонить, поставить на место и загнать нас в стойло, потому что завтра будет поздно. Мы им всегда говорили и говорим: "Опоздали, не получится!"

И сегодня будут вручены заслуженные государственные награды отдельным военнослужащим белорусской миротворческой роты, принявшей участие в составе контингента в Казахстане.

Отмечу, страны ОДКБ и впредь готовы обеспечивать свою военную безопасность всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами.

Мы также будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности нашего союза.

Только за последние полгода вооруженными силами Беларуси и России проведены масштабные совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость - 2022". Они показали высокую слаженность армий братских государств.

Надо будет - проведем новые, кто бы и как не рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право - учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке!

Уважаемые товарищи!

Мы, белорусы, хотим мирно жить и работать. Мы не для того восстанавливали свою страну из пепла Великой Отечественной, преодолели послевоенную разруху, кризис 90-х, построили на своей земле красивую и миролюбивую республику, чтобы кинуть это все в пекло войны, в которой проиграют все. Это не про нас.

Беларусь никогда никому не угрожала и никогда не станет источником угроз для других народов. Но право следовать исконным традициям и выбранному народом политическому курсу незыблемо.

Мы защищали его и будем защищать. И не только с оружием в руках. Сегодня в категорию "военная безопасность" мы закладываем такие понятия, как защита исторической правды, исторической памяти и воспитание патриотизма.

Знаете, спустя много-много лет, говоря об исторической памяти с Туровского и Полоцкого княжеств и до наших дней, многие думают: "Господи, когда это было. Может быть, и не надо... У каждого свои заботы". Помните: как мы о них, ушедших наших, так и наши дети к нам будут относиться, когда мы будем с вами там (в другом мире. - Прим. БЕЛТА). Мы защищали нашу память и мы будем ее защищать.

В условиях резкой эскалации глобальной напряженности белорусы должны помнить, что мы являемся наследниками народа-победителя.

Мы должны приложить все усилия для сохранения белорусской государственности. Впервые в истории мы с вами построили суверенное и независимое государство, и наш долг перед теми, кто платил жизнью за это высочайшее достижение нашей героической истории, - сохранить это государство! Ну не для нас же - для детей. Для тех молодых, кто находится в этом зале. Это им жить в этом государстве. Ну очень не хотелось бы, чтобы нас снова делили, перекраивали, ставили в стойло и под плетку. Ну очень не хотелось бы, чтобы наши дети получили такую участь. Поэтому все зависит от нас.

Всегда в истории любого государства бывают острые периоды, когда народ должен доказать право быть суверенным и независимым. Возможно, такой период и такое время проживаем и мы. Ну куда от этого деться, что время выбрало нас?

Дорогие друзья, уважаемые гости!

Позвольте мне еще раз поздравить вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

Может быть, своим выступлением я привнес в этот праздник обыденные наши армейские будни. От этого тоже никуда не деться. Вы, люди в погонах, ваши вторые половинки и ваши детки, которые здесь присутствуют и нас услышат, ничего нового и необычного в этом не находят. Потому что мы всегда знали, что мы бойцы и защитники нашей Родины!

Пусть символизм этого национального праздника дает нам веру в себя, вдохновляет на новые свершения во имя родной страны.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, успехов в труде и службе на благо Родины! Мира и любви вам, дорогие друзья! Благодарю вас!-0-