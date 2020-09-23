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23 сентября 2020, 14:07

Выступление Александра Лукашенко на церемонии вступления в должность Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко во время церемонии
Александр Лукашенко во время церемонии

Выступление Александра Лукашенко на церемонии вступления в должность Президента Республики Беларусь

Дорогие соотечественники!

В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего своих убеждений. День вступления в должность Президента, день инаугурации - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать.

Да, текущий год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже, может быть, единственные, где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.

Мы убедились, что наши граждане в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу.

Когда-то Божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ.

И, находясь на краю мирового кризиса, мы должны вернуть страну к безопасной жизни, которая была у нас всегда, прийти к согласию ради нашего будущего. И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, те, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества.

Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Это не столько служебный долг, но и их сознательный выбор. Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты.

В условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь. Не подвели труженики села. Благодаря им все эти месяцы регионы жили обычной жизнью - люди возделывали и убирали урожай с полей.

Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут этому государству всегда благодарны.

Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях.

Важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого.

В целом мы не отступим от системного движения вперед, при этом не откажемся от ставки на новации и эффективную экономику. Мудрые инвесторы, мыслящие категориями трансграничной коммерции, оценят наши действия по созданию привлекательных условий для бизнеса. Но в основе государственной политики - человек и наша готовность на новом качественном уровне ответить его ожиданиям.

Также в числе приоритетов - новое общество. Оно настроено на более активное продвижение общественно-политических инициатив. Как я уже говорил, мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей. Основа нашего развития - воля народа, которая проявляется здесь, в своей стране. И мы сами без всякого внешнего участия разберемся в наших проблемах, придем к согласию, обеспечим сотрудничество всех слоев общества при соблюдении законности и взаимного уважения.

Как любое сильное государство, мы останемся открытыми и дружелюбными. На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию. Это воспринято нашим народом, соответствует его укладу, образу жизни и ценностным ориентирам. И сегодня, устояв перед массированным воздействием технологий, так же станем донором стабильности, как и были до сих пор.

Сейчас мы выходим из череды испытаний тяжелого високосного 2020 года. С обновленной медициной и технологиями, современными формами самоорганизации и взаимоподдержки общества. Мы проверили на стрессоустойчивость сельское хозяйство, значительно укрепили нашу энергетическую безопасность. Беспрецедентное внешнее давление только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными в борьбе за свое - чужого нам не надо.

Если даже нам и предстоят новые экзамены, мы готовы к ним. Вслед за мировыми кризисами обязательно приходит развитие. Полагаю, что восстановление мировой общественной жизни будет стремительным, поэтому можем рассчитывать на скорый расцвет новых экономических, логистических, технологических и иных решений. Необходимо войти в этот "ренессанс", в полной мере воспользоваться его возможностями, развивая то, что нам под силу.

Дорогие белорусы!

Я убежден, что всех нас объединяют энергия, настойчивость и преданность нашей любимой родине - независимой и свободной, мирной и безопасной, доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя, а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем.

И последнее. Уважаемые друзья! Прежде всего вы, пришедшие сегодня в этот Дворец, символ нашей независимости, - я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом нашей Беларуси был я.

Благодарю вас!

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