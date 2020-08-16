Выступление Александра Лукашенко в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси

Дорогие друзья!

(овации)

Спасибо вам, что пришли.

(бурные овации, слова в поддержку Президента)

Спасибо вам, гомельчане! Мы прожили с вами четверть века трудных лет, и вы никогда меня не подводили.

(овации)

Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане!

(овации)

Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области!

(овации)

Где прошли самые трудные годы моей молодости - военные годы.

Спасибо вам, гродненцы!

(овации)

Именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас, гродненцы.

Спасибо вам, минчане!

(овации)

За то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции.

(овации)

Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих жен, сестер и детей!

(бурные овации)

Я не хотел вас звать на эту площадь. Во-первых, я знаю, у вас очень много дел дома. Вы убираете хлеб. Я знаю, что скоро в школу. И у вас много забот, чтобы подготовить детишек и внуков к этой работе. А самое главное, я помню те 90-е: здесь стояли люди, рабочие с кастрюлями и чайниками, и просили кушать, просили накормить детей. И я это все видел вон из того окна (митинг проходил возле здания Дома правительства, где в свое время, будучи депутатом, работал Александр Лукашенко. - Прим. БЕЛТА). И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей.

(овации)

Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь.

(овации)

Дорогие друзья, тогда, в середине 1990-х, на митингах и площадях, к сожалению, и здесь в парламенте мы уничтожили то, что было дано нам Богом: свою огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире.

Мы получили кровавый обрубок этой империи. Что хотели тогда те люди, вы? Вы просили кусок хлеба. Вы просили $20 заработной платы, вы просили запустить, раскрутить, спасти заводы. Вы просили трактор, вы просили комбайн, чтобы спасти село. Чтобы вы могли работать в деревеньке, чтобы было молоко, мясо и хлеб на этих минских прилавках.

(овации)

Вы просили тогда не приватизировать заводы и фабрики. Вы просили не отнимать у крестьян землю. Вы просили не вводить платные медицину и образование. Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись выходить на улицу.

(бурные овации)

Короче, вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали! Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное независимое государство впервые в нашей истории! Время выбрало тогда нас, и мы это сделали!

(бурные овации)

Дальше я буду говорить и обращаться к вам и не только. Вообще не к вам. Я хочу обратиться, называя их на вы, к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован. И, может быть, кого сегодня нет на площади. Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Первое: вы хотите свободы? Скажите, какой?! Вы хотите перемен? Каких, что будем менять?! Вы хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем! Вы хотите "вертолетных денег"? Но вы же знаете, стоящие здесь, на этой площади, что не бывает воздушных "вертолетных денег", что деньги надо зарабатывать каждый день. И не на площади, а в полях, на заводах и фабриках.

(бурные овации)

Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы.

(многочисленные возгласы против такого шага)

Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация.

(овации)

Вместо того чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их (протестующих. - Прим. БЕЛТА). Разве это нормально, солдаты?

Нам предложили "ланцуг" (нам предложили те) от Вильнюса до Киева: "Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей". Этот "ланцуг" - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы!

(бурные овации)

Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом. Целых два. Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них. Три их там. Нам не нужны заморские правительства! Нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы будем его избирать!

(бурные овации, слова в поддержку Президента)

Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то этого хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! Этому не бывать!

(бурные овации)

Но у меня, как и у вас всех, и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве! Плохо, совсем плохо, хорошо, лучше, но на своей земле, своим умом!

(овации)

А теперь не для митинга, но я должен вам это сказать, поскольку вы приехали сюда из далекого Брагина, вы приехали из Малориты, с севера нашей страны, востока и запада. У меня, может, не будет больше такой возможности сказать вам всем: да, мы проводили жесткий курс, да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 1990-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи?

(овации)

Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!

(бурные овации, слова благодарности)

Силой, железной волей, пацанами, которых сегодня шельмуют (их родителями), мы брали оружие, нас были единицы, и мы их (бандитов. - Прим. БЕЛТА) квасили на дорогах! 32 банды в Минске! Огромное количество на брестской трассе! Ворюг и бандитов, которые убивали наших людей! Мы их за полгода всех убрали!

(бурные овации)

И я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки минской молодежи: вы об этом слышали? Вы хоть слышали, как издевались эти урки над нашими людьми, как они отбирали последние деньги, как стреляли прямо здесь, когда я сидел в этом здании? Они хоть знают, чего это стоило? Они точно не знают. Наверное, их родители заболели и забыли, и не сказали им об этом. Так я вам напоминаю: 32 банды, которые мы уничтожили вот с этими ребятами - омоновцами, милицией, солдатами, которые пошли за мной.

(бурные овации)

Вы просили у меня, совсем молодого человека, который не знал, где взять какие-то деньги. Вы рыдали, ваши жены - $20, Александр Григорьевич, детей кормить нечем! Мы дали больше. И только слепой этого не видит! Да, мы не богаты. Но не $20 (зарплаты в стране. - Прим. БЕЛТА). Как можем, так живем, но на своей земле!

(бурные овации)

Вы просили учить детей, вы просили лечить людей. Учим и лечим!

(овации)

И лечим не хуже других, как показала недавняя история. Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки. Учителя, врачи, творческая интеллигенция, возьмите голову в руки и посмотрите на данные. Мы пошли своим путем в этой пандемии, мы не остановили страну, ни один завод, ни одно село не закрыли. И люди сегодня благодарят нас за это!

(бурные овации, слова благодарности)

Меня и сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социальной дистанции... А посмотрите на них: дистанцировались они на митингах и площадях (противники действующей власти. - Прим. БЕЛТА), когда им из-за рубежа дали команду? Они плевать хотели на маски и дистанцию друг от друга! Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел.

(бурные овации)

Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу страну! Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, то даже когда буду мертвым, я этого вам не позволю!

(бурные овации, слова в поддержку Президента)

Дорогие друзья! Об актуальном: я стою, как перед Богом, - выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации! Не может быть!

(бурные овации, одобрительные возгласы)

Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото - не вылезем никогда! Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!

Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы - погибнем, и этого хотят там, за границей.

Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы - перевернем страну!

(бурные овации, слова поддержки)

Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим - всем, кто стал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем! И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция способны защитить себя (и защитят) и свои семьи!

(овации)

Я прошу вас, их сейчас: не трогайте учителей, им надо готовиться к школе! Не трогайте врачей, они не должны сегодня из "красных зон" (еще COVID-19 никуда не ушел) приходить куда-то и оправдываться! Не трогайте журналистов государственных средств массовой информации и их семьи! Не дай бог что-то случится - ответите сполна!

(овации)

Успокойтесь, не толкайте людей к силовому противостоянию! Не позорьте страну - мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали! У нас в силу этого нет друзей, сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем!

(бурные овации, слова поддержки)

Но я реалист. Послушайте меня: спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они (противники действующей власти и страны. - Прим. БЕЛТА) утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди - кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью! Страну не отдадим! Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня! Ибо завтра за нас будут думать другие. Вот в чем ценность того, что вы приехали поддержать не только меня, но и защитить страну! Не жалейте этого времени, которое вы потратили, чтобы приехать сюда - в центр Минска!

(бурные овации, слова поддержки)

Дорогие друзья, ценность этого действа еще и в том (что меня вдохновляет), что этим вы показали, кто в доме хозяин! Мы слышим их голоса, мы понимаем, что это меньшинство. Но и они должны считаться с мнением подавляющего большинства, с нашим мнением!

(овации)

Они (противники нынешней власти. - Прим. БЕЛТА) кричат мне: "Уходи!" Не вопрос! Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому, что крепко уцепился за власть. Четверть века, я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине.

Не вопрос! Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади... Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить... Не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это! Они рвутся к власти.

Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Зачем повторять?! Я вам напоминаю! Нельзя это повторить! Остановитесь, не убивайте свое будущее, будущее своих детей собственными руками!

Мы - лакомый кусок для них (противников спокойного и мирного белорусского государства. - Прим. БЕЛТА), но кусок небольшой. Скушают и не подавятся. Думайте! Настало время, вам решать. Я хотел бы спросить у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками "людзьмi звацца"! И помните: загубите - не Лукашенко - загубите первого Президента, это будет начало вашего конца! Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого.

(бурные овации, слова поддержки)

И помните, я обращаюсь к ним (оппонентам власти. - Прим. БЕЛТА), а вы проследите, чтобы они не разжигали этот костер, потому что, как учит история, на пепелище никогда не построишь будущего. Будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба, который мы сегодня можем сами найти, сами вырастить. Мы умеем это делать! Мы ни от кого ничего не хотим. Мы хотим, чтобы не лезли в наш дом!

Мы со всеми вопросами разберемся. Я вас предупреждал: выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее. Как в воду смотрел.

Берегите, берегите Беларусь! Потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам! Мы хоть как-то прожили свой путь до сегодняшнего дня. А им что оставим?! Время очень серьезное. Поэтому я вас сюда позвал, чтобы вы защитили страну, поддержали сегодня людей, которые идут в бой за вас, за ваше будущее.

Имейте в виду, сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят позором: Лукашенко такой, у него где-то деньги, у него где-то дома... Не прошло. Где-то заболел, где-то уже помер… Но я живой и буду жить!

(бурные овации)

И помните, я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не предам!

(бурные овации, слова поддержки)

Еще раз повторяю: огромное вам спасибо, что вы показали, что вы хозяева - из Брагина, Волковыска, Могилева и Витебска, вы хозяева этой страны и этой столицы. Они (противники действующей власти. - Прим. БЕЛТА) долго будут помнить, что мы собрались здесь. Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы это заслужили!

(бурные овации)

Спасибо вам, крестьяне, спасибо, что вы оторвались от дел! Мы завтра наверстаем, уборку закончим.

Спасибо вам, рабочие! Не отдавайте свои заводы никому, не бросайте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь, ничего там не получится, вы никогда не восстановите страну.

Спасибо вам, ветераны! За вашу поддержку, за то, что вы всегда поддерживали меня!

Спасибо вам, солдаты нашей армии! За мир и покой.

Спасибо вам!

(бурные овации, слова поддержки)