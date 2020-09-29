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29 сентября 2020, 11:15

Выступление Лукашенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России

VII Форум регионов Беларуси и России проходит в Минске
VII Форум регионов Беларуси и России проходит в Минске
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Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России

Приветствую участников Форума регионов Беларуси и России!

Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с Президентом Российской Федерации начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг для укрепления добрососедства и развития сотрудничества между нашими братскими народами.

Формат такого регионального взаимодействия весьма эффективен. За 6 лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд.

Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России.

Уверен, нынешний саммит по всем позициям не уступит предыдущим.

История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов.

По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли решающий вклад в Победу над фашизмом. Поэтому мы сегодня вспоминаем святое для всех нас событие - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. На той войне наши народы понесли колоссальные потери. Только в Беларуси погиб каждый третий житель. За годы оккупации германские захватчики разрушили 209 из 270 белорусских городов и районных центров, уничтожили почти 2 тыс. деревень. Мы сражались за каждый клочок родной земли. В республике развернулось всенародное движение сопротивления. С фашистами боролись даже дети. В результате в конце 1943 года под контролем народных мстителей находилось примерно 60% территории страны.

В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне. Даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой. Ни один из них не заброшен и не исчез с лица земли. Мы и сегодня возводим монументы. Например, под Минском, на месте, где находился нацистский концлагерь, воздвигнут мемориальный комплекс "Тростенец". По количеству уничтоженных людей это четвертая фабрика смерти в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки. Ее жертвами стали более 200 тыс. человек.

Поэтому мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками.

Хочу поблагодарить наших российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах - Всемирным мемориалом человечества.

Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов. Поэтому исключительно важно, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне. Мы вместе должны активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Но наши усилия окажутся напрасными, если мы не передадим молодежи эстафету памяти. Используя самые современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности: культ потребления, индивидуализм, социальную безответственность. Это чуждо традициям и мировоззрению наших народов, в основе которых - единство, сплоченность и готовность прийти на помощь друг другу.

С удовлетворением отмечаю, что эта работа находится под самым пристальным вниманием союзных парламентариев. Созданная при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Молодежная палата активно вовлекает молодых людей в орбиту двустороннего сотрудничества. Но этой деятельности необходимо добавить больше конкретики, напористости, результативности.

Ведущие вузы наших стран реализуют ряд совместных образовательных и научных проектов, общими усилиями издают учебные пособия. Сегодня около 11 тыс. белорусов обучаются в российских вузах и более полутора тысяч россиян - в Республике Беларусь. Но сотрудничество в сфере образования нужно развивать еще активнее в рамках студенческих обменов, стажировок, форумов и конференций, студенческих отрядов.

С 2000 года реализовано более 50 программ Союзного государства по разработке технологий и созданию инновационной продукции. Налажен диалог между Парком высоких технологий и инновационным центром "Сколково".

Первостепенной задачей становится сохранение сложившейся динамики.

Считаю, что в рамках ближайших форумов мы должны больше внимания уделять вопросам сотрудничества в информационном пространстве и обеспечению информационной безопасности Союзного государства.

В июне 2020 года подписано Соглашение о взаимном признании виз, реализация которого позволит повысить транзитную, туристическую, инвестиционную привлекательность наших стран.

Правительствам удалось найти компромиссы в вопросах поставок нефти в этом году, строительства БелАЭС, изменения условий государственного кредитования.

Вместе с тем еще немало задач ждут своего решения. Одна из основных - создание равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования. Мы готовы обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность.

Однако важно помнить, что нам не добиться серьезных подвижек, если не будем последовательно выполнять взятые на себя обязательства. Позиция Беларуси была и остается стабильной и предсказуемой, она ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, в данной ситуации голос форума услышат правительства обеих стран, и он будет способствовать решению этих задач.

Полагаю, что саммит внесет весомый вклад в наше общее благородное дело отстаивания исторической правды, сохранения и приумножения традиционных ценностей и идеалов. Глубоко убежден, белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично. Именно в этом заинтересованы наши братские народы.

Благодарю за внимание.-0-

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