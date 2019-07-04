Взаимовыгодные отношения с США входят в число приоритетов внешней политики Беларуси - Лукашенко

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь, - говорится в поздравлении. - Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств".

Александр Лукашенко пожелал успехов и благополучия Дональду Трампу, его семье и американскому народу.-0-