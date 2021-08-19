Защиту финрынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудят сегодня на встрече у Лукашенко

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защиту финансового рынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудят сегодня на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.





"Защита финансового рынка. Комфортные условия для плательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. Сегодня во дворце - министр по налогам и сборам и глава КГК", - сообщает ресурс.





Как сообщалось БЕЛТА, данные темы уже не раз поднимались на уровне главы государства. С одной стороны, государство стремится создать все необходимые условия, чтобы облегчить налоговое администрирование, сделать его максимально прозрачным и понятным для плательщиков. С другой стороны, неизменным остается требование Президента о недопустимости нарушений законодательства в этом вопросе, ведь налоговые поступления формируют значительную часть бюджета, расходуются в том числе на социальные нужды.





В январе текущего года глава государства на совещании с руководством Совета Министров однозначно и жестко выступил за введение самых жестких мер за неуплату налогов: "Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим".





Не менее последователен Александр Лукашенко и в вопросе борьбы с так называемыми зарплатами в конвертах, что также является одной из форм ухода от уплаты налогов. В марте этого года, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, Президент высказался на эту тему в следующем ключе: "По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы".





Наряду с этим стоит отметить, что принимаемые в Беларуси меры по совершенствованию налогового законодательства и контролю за его исполнением уже возымели конкретный положительный эффект.







Так, в феврале на заседании коллегии МНС министр Сергей Наливайко озвучил цифру, что доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси по итогам 2020 года выросла до 98,2%. Это самый высокий показатель добровольных поступлений за последние 10 лет. А задолженность по налогам и сборам действующих субъектов хозяйствования и физлиц по отношению к плановым доходам бюджета на протяжении ряда лет не превышает 0,5%.-0-