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21 августа 2019, 12:48

"Засоряем почву и территорию" - Лукашенко напомнил о поручениях по уменьшению использования пластика

Новости темы "Рабочие поездки Президента"
"Второй раз за неделю попадаю в рай" - чем Лукашенко удивило Ивье и его жители
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу в развитии деревообработки

21 августа, Ивьевский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о поручениях по уменьшению использования в стране пластика. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо прекратить всякие одноразовые полиэтиленовые пакеты. Начинать с малого. Надо все это убирать. Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку", - подчеркнул белорусский лидер.

Разговор на эту тему зашел во время посещения в Ивьевском районе частного предприятия по производству сельхозтехники. Однако в структуре бизнеса есть еще и фирма по производству окон и дверей. В частности, Президенту продемонстрировали стеклопакеты с деревянными рамами, была отмечена экологичность такого решения. Продукция несколько дороже в сравнении с аналогичными пластиковыми окнами, однако в ряде европейских стран уже есть хорошие примеры поддержки данного направления на государственном уровне.

Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу в развитии деревообработкиЛукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу в развитии деревообработки
При посещении частного предприятия по выпуску сельхозтехники ООО "ЛидаТехмаш" Александр Лукашенко ознакомился и с продукцией другой частной фирмы, которая на этой же площадке наладила производство деревянных кузовков для овощей, фруктов, ягод и грибов.

Была озвучена просьба и в Беларуси создать условия для более активного развития производства окон с деревянными рамами. "Эта проблема мне знакома. Первое - надо посчитать. Он (руководитель компании. - Прим. БЕЛТА) говорит, что ему на 30% дороже. Но это он сказал. Мы его тоже должны поджать. Так, чтобы и он немножко чувствовал конкуренцию, - сказал глава государства. - До 1 января на этот вопрос надо дать ответ. Желательно, чтобы он был положительный".

Александр Лукашенко обратил внимание и на тот факт, что такое производство окон возможно исключительно на местном сырье, а вопрос развития деревообработки как раз находится в центре внимания. В этом плане, кроме основного производства, Президент пообещал поддержку руководителю компании - гендиректору ПООО "Техмаш" в развитии производства топливных пеллет. "Мы договорились. Подбираешь завод, где логистика удобная и лес есть. И рынок будет. Я хочу посмотреть, как частник с начала до конца это сделает. И я тебе обеспечу поддержку", - сказал глава государства.-0-

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Гродненская область Лукашенко экология
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