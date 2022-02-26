"Завтра будет война, а послезавтра - мясорубка". Лукашенко о важности остановить конфликт в Украине

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает крайне важным остановить конфликт в Украине, пока это возможно. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завтра будет война, а послезавтра - мясорубка. Поэтому если у них мозги есть - этих разного рода очумевших, - пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз вот буквально за последние дни подталкивает их и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией, чего мы медлим, люди же гибнут! Это во-первых. Ну а завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель (вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти) просто разговаривать ни с кем не станет", - заметил глава государства.

"Поэтому, ну безумцы! И, мне кажется, опять же есть силы, которые этот режим (в Украине. - Прим. БЕЛТА) толкают, толкают, толкают: давайте, не сдавайтесь, сейчас из Афганистана бандиты подъедут, сейчас с Ближнего Востока подкинем. Да и своих ЧВК хватает. Это профессиональные воины, профессиональные убийцы. И если они туда втянутся, вы представьте, что будет в Украине. Поэтому ни России, а тем более нам это опаснее и не нужно", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы открыты. Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку. Пока еще это конфликт на стадии возгорания. Надо это остановить", - сказал глава государства.-0-