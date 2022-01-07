"Жизнь - это не только чрево набить". Лукашенко о нравственности в основе белорусской политики

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе политики в Беларуси будут лежать нравственные основы. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая в Рождество Христово храм в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начавшийся год будет очень сложным. И нам нельзя ни в коем случае ошибиться. Если только мы, идя по лезвию ножа или по тонкому льду, оступимся, мы рухнем", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что основой политики в Беларуси будет нравственность. "Мы должны, наконец, понять, что жизнь - это не только чрево набить и все остальное выходящее из этого. Мы должны понимать, что есть некие нравственные основы. Прежде всего - патриотизм и любовь к своей земле, во имя чего мы должны жить и воспитывать наших детей", - сказал белорусский лидер.

"Давайте подумаем о детях. Это - главное. Это - основа нынешней нашей политики", - добавил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси недавно утвержден бюджет на предстоящий год, и в нем почти половина направляется именно на социальные нужды, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт, нравственное воспитание. "Вчера (на совещании. - Прим. БЕЛТА) мы с этого и начали, говоря об исторической политике нашего государства. Мы должны наконец-то людям сказать, откуда мы и что вокруг нас нет тех государств, которые имеют более древние корни, чем мы. Мы должны сказать людям правду, которую стеснялись из-за политики говорить раньше. Это очень важно для нравственного воспитания и для понимания того, кто мы и откуда", - подчеркнул белорусский лидер.

В этом плане Александр Лукашенко в том числе рассчитывает на содействие церкви. "Тем более что это ни в коем случае не противоречит канонам нашей церкви. Это то, о чем церковь говорила и проповедовала всегда. Очень на это надеюсь и буду благодарен всем нашим священнослужителям за эту большую работу, - сказал Президент. - Никакая это не поддержка. Власть и церковь должны делать в нашем государстве для всего народа. Для этого мы предназначены. Будет государство - будет и власть, будет и церковь. Потеряем его - не будет ничего, вернемся к тому, что было несколько веков тому назад".

"Рассчитываю на ваши также поддержку и понимание. И в очередной раз вам обещаю: я вас не подведу. Вам за меня стыдно не будет", - заверил белорусский лидер.

Он отметил, что порой не все может сказать открыто - такие законы политики: "Говорят, деньги любят тишину. Политика также любит дипломатию и тишину, - заметил Президент. - Но я всегда найду возможность объяснить вам свои действия и поступки, как и всех тех, кто мне подчинен в нашей стране. Надеюсь на вашу поддержку, благоразумие и ваше терпение. Не торопитесь, если чего-то не понимаете. Это - главное. Не спешите. Как в нашем народе говорят, время все расставит на свои места. Так, как было с 2020 годом, так, как было в прошлом году. Мы стали другими, мы очень многое понимаем. И, слава богу, что это свершилось, и мы, наконец, поняли, оценили, что мы могли потерять".

"Поэтому давайте будем ценить то, что у нас есть, давайте будем ценить то, что он (Господь. - Прим. БЕЛТА) нам дарует и от чего он нас уберегает", - призвал Александр Лукашенко.-0-