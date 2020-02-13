100-летие творческого объединения Малевича УНОВИС отмечают в Витебске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 февраля Витебск отмечает 100-летие творческого объединения "Утвердителей нового искусства" - УНОВИС. Накануне 13 февраля в концертном зале "Витебск",в рамках празднования 100-летнего юбилея прошел пятичасовой перформанс #SUPREMШТОРМ_ночь, который объединил художников, дизайнеров, перформеров, музыкантов и многих других.
Среди организаторов мероприятия - центр культуры "Витебск", музей истории Витебского народного училища, управление культуры Витебского облисполком, отдел культуры Витебского горисполкома и другие.-0-
Фото Александра Хитрова