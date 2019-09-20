75 лет в 500 фотографиях: альбом о Гродненской области издан БЕЛТА к юбилею региона

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область отмечает сегодня 75-летний юбилей. Белорусское телеграфное агентство при содействии областного исполнительного комитета издало красочный альбом о регионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: Гродненская область славится традициями, основанными на трудолюбии и гостеприимстве Глава государства подчеркнул, что Гродненская область славится своими традициями, основанными на трудолюбии, гостеприимстве и радушии. "Испокон веков эта земля энергичных и сильных духом людей, инициативных, деятельных и талантливых", - отметил он.

В альбоме представлена информация обо всех этапах становления и развития Гродненской области, проиллюстрированная более 500 уникальными фотографиями. Авторами снимков выступили фотокорреспонденты БЕЛТА, в том числе Леонид Щеглов, собравший внушительный фотоархив за несколько десятилетий.

"Современная жизнь насыщена событиями, новости порой живут по несколько часов, - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. - С одной стороны, это говорит о том, что мы развиваемся, не стоим на месте. С другой - нам важно сохранить в памяти наиболее значимые моменты и этапы жизни и людей, и всего региона. Альбом показывает высокий уровень развития Гродненской области и, что немаловажно, подчеркивает ее огромный потенциал".

Виктор Лискович подчеркнул, что подобные издания важны прежде всего с точки зрения истории. Своеобразная летопись жизни области станет тем мостом, что свяжет разные временные периоды, позволит и спустя много лет получить впечатление, как жили и работали на Гродненщине люди.

Тираж альбома - 1 тыс. экземпляров, каждый из которых способен стать коллекционной ценностью. "При печати альбома использовалось немало ручного труда,- рассказала главный редактор издательства БЕЛТА Галина Головатая. - Он уникален в плане дизайнерского и полиграфического исполнения. Впервые выполняли столь сложный проект и получили колоссальный опыт".

В Гродненской области в юбилейный для региона год изданы и другие альбомы. В частности, знаковой дате посвящена книга "Художественный образ Гродненщины", где представлены работы более чем 70 художников региона, творивших в разные годы. Увидел свет и красочный альбом-путеводитель "По Неману, Вилии и Щаре", который рассказывает об основных водных артериях региона и расположенных на их берегах достопримечательностях. Выпущены книги-альбомы из серии "Падарожжа ў часе", посвященные Гродно, Новогрудку и Слониму, - в них вошли старинные фотографии и почтовые открытки конца XIX - начала XX веков из коллекции Владимира Лиходедова.

По словам Виктора Лисковича, до конца года будут представлены еще несколько книг, посвященных области, ее истории. Готовится к изданию книга о спортсменах, прославивших регион победами на Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы. Планируется выпуск книг и в 2020 году. Одна из них, например, будет посвящена заповедным местам региона и станет своеобразным путеводителем. Ведется работа над изданиями к 100-летию Гродненского областного историко-археологического музея, к Фестивалю национальных культур.-0-

ДОСЬЕ: К 75-летию образования Гродненской области Регион площадью 25,1 тыс. кв.км расположен на западе Беларуси. На севере Гродненская область граничит с Литвой, на западе - с Польшей.