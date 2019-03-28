Афиша выходного дня: батлы саксофонистов, благотворительный полумарафон и молодежный фестиваль косплея

В последние мартовские выходные "Афиша" предлагает провести время на Международном фестивале декоративного творчества, насладиться звучанием саксофона на "Sax Forum 2019" и встретиться с музыкантами-любителями, погрузиться в удивительный мир космоса, отправиться в увлекательное путешествие по "Динопарку", окунуться в студенческую жизнь на Дне открытых дверей БНТУ, поддержать благотворительный забег и посетить столичные выставки.

Застоличная афиша приглашает поучаствовать в ежегодном аниме-фестивале FreeTime-Fest в Гомеле, побывать на "космической" выставке в Гродно и увидеть клад монет XVI-XVII веков в музее Белорусского Полесья.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 30 марта

Утро проведем на выставках…

Фото из архива

Литературный музей Петруся Бровки приглашает жителей и гостей города окунуться в сказочную и по-настоящему волшебную атмосферу выставки частной коллекции кукол, мишек и клоунов от Анны Страховой. В экспозиции представлены коллекционные куклы авторского и фабричного производства из Германии, Франции, Швейцарии, Испании и США 1960-2000-х годов.

С древних времен игрушки помогают детям развивать фантазию, познавать окружающий мир и даже становятся лучшими друзьями ребенка. Для взрослых же игрушка может превратиться в предмет искусства, восхищения и оригинальный элемент интерьера.

Посетители смогут прочувствовать частичку души каждого мастера, которая вложена в по-детски наивные глаза кукол. Все выставочные экспонаты востребованы среди коллекционеров и любителей искусства по всему миру.

Вход платный.

Место: ул. К.Маркса, 30.

Время: с 10.00 до 17.30.

В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа до 1 апреля представлена временная экспозиция изделий в технике соломоплетения "Светлыя мары вясны" мастерицы Валентины Поздняковой.

Соломоплетение является традиционным ремеслом Беларуси. Изделия из соломы белорусских мастеров отличаются разнообразием приемов плетения, композиционной и декоративной выразительностью и самобытностью. Гости выставки смогут полюбоваться красотой уникальных изделий и живописных панно из блестящей соломки разных оттенков. В сюжетах многих экспонатов отражены белорусские праздники и мотивы родной природы, которые одновременно являются созвучными художественным образам в творчестве народного поэта Беларуси Якуба Коласа.

Валентина Васильевна Позднякова - член Белорусского союза мастеров народного творчества, участница многочисленных республиканских и международных выставок и конкурсов, автор персональных выставок, выдающийся педагог и руководитель студии соломоплетения и вытинанки "Добры настрой" в средней школе № 3 г. Минска.

Вход платный.

Место: ул. Академическая, 4.

Время: с 10.00 до 17.00.

Выставка современной живописи "Лабиринт" в третий раз проходит во Дворце искусства.

Секция живописи Белорусского союза художников подготовила экспозицию примерно из 200 произведений художников разных поколений. Отличительная особенность этого года - демонстрация работ старшего поколения мастеров: Мая Данцига, Леонида Щемелева, Анатолия Барановского, Василия Сумарева и многих других.

Выставка знакомит белорусского зрителя со стилевым и жанровым богатством современной живописи, с традиционными и новыми творческими идеями, которые вдохновляют художников. Гости получат возможность проанализировать разнообразие образов, смыслов и форм, которые используют белорусские художники XXI века. На выставке можно увидеть абсолютно разные произведения: от традиционно реалистических пейзажей и портретов до работ, в которых проводятся смелые эксперименты с формами и образами.

Вход платный.

Место: ул. Козлова, 3.

Время: с 11.00 до 19.00.

…или в доисторическом мире "Динопарка"

Фото dinopark.by

В дни школьных каникул для всех желающих вновь распахнул двери "Динопарк". После зимней "спячки" динозавры готовы радостным ревом приветствовать посетителей. Для взрослых и детей это будет увлекательное путешествие в мезозойскую эру.

"Динопарк" в Минске - уникальная экспозиция, единственное в Беларуси место, где можно окунуться в доисторический мир. Среди болотистых заводей Свислочи разместились подвижные фигуры динозавров. Мастерское исполнение моделей древних ящеров делает их совершенно реалистичными и создает удивительный эффект присутствия.

Ну а самых любознательных сотрудники парка приглашают на экскурсии, где специалисты расскажут о жизни более чем 25 различных видов динозавров, а также о мире, в котором они обитали.

Вход платный.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: с 10.00 до 19.00.

Днем побываем на Международном фестивале декоративного творчества…

В Минске с 27 марта по 2 апреля проходит Международный фестиваль декоративного творчества "ТекСтильный букет", который демонстрирует достижения мастеров, работающих с различными материалами художественного текстиля.

В рамках фестиваля пройдут выставки, мастер-классы, дефиле, творческие встречи. Так, в Музее истории театральной и музыкальной культуры (пер. Музыкальный, 5) член дизайнеров России и руководитель квилт-студии Наталья Косьянковская проведет мастер-класс "Основы композиции" (с 10.00 до 16.30). В Гостиной Владислава Голубка (ул. Старовиленская, 14) состоится авторский мастер-класс модельера Натальи Афоничкиной "От идеи до подиума" (с 11.00 до 13.00), где она пошагово расскажет о создании своих коллекций.

Также на фестивальных площадках научат создавать оригинальные колье ручной работы (ул. Немига, 3, с 10.00 до 12.00), обучат технологии печати на ткани с помощью трафаретов (ул. Немига, 3, с 14.00 до 16.00), а также проведут мастер-класс "Создание абстрактной лоскутной композиции" (ул. Притыцкого, 29, с 14.00 до 16.30).

Вход на мастер-классы платный.

…или на Дне открытых дверей БНТУ

Фото из архива

Во время школьных каникул Белорусский национальный технический университет проведет День открытых дверей. Организаторы подготовили множество активностей, которые будут интересны не только абитуриентам, но и всем желающим.

В программе - выставка факультетов БНТУ "Ярмарка специальностей", экскурсии в общежитие и университетскую библиотеку, открытые лекции, консультации-тренинги, различные мастер-классы и пресс-конференция. Также будет работать зона профориентации.

Кроме того, посетители примут участие в развлекательных мероприятиях. Курсанты представят показательные выступления по рукопашному бою и учебной стрельбе, студенческая молодежь подберет каждому специальность согласно знаку зодиака и предложит сфотографироваться с мантией и шапочкой выпускника.

Вход свободный.

Место: пр. Независимости, 65.

Время: с 10.00 до 15.30.

Вечером насладимся звучанием саксофона

Фото из архива

В Белорусской государственной филармонии состоится первый республиканский форум саксофонистов "Sax Forum 2019". Талантливые солисты поборются за внимание слушателей и устроят музыкальные батлы прямо на сцене. Участники форума постараются передать слушателям квинтэссенцию своих музыкальных чувств и эмоций.

На сцене Белгосфилармонии выступят лучшие саксофонисты страны: Алексей Болотников (Гомель), Александр Кравчук (Гродно), Павел Аракелян (Минск) и специальный гость - Сергей Баулин (Москва).

Никаких стандартных схем, только настоящий джазовый саксофон - такой, каким многие его еще не слышали и не видели.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 50.

Время: 19.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта

Утром поддержим благотворительный полумарафон

Фото Клуба любителей бега "Виктория"

Социально-благотворительное спортивное учреждение "Команда "Крылья Ангелов" предлагает присоединиться к полумарафону с тающей дистанцией и детскому забегу.

Команда "Крылья Ангелов" помогает детям с инвалидностью включиться в активный образ жизни, открыть для себя бег как источник радости и вдохновения, найти новых друзей, научиться дарить и принимать помощь.

Маршрут полумарафона "Иначе" предусматривает разворот ровно посередине дистанции и возвращение к финишу по уже знакомому пути. Тот, кто первым преодолевает половину дистанции, то есть 10,6 км, получает синий флаг лидера и право разворачивать к финишу остальных участников. Таким образом, дистанция до финиша для менее подготовленных бегунов начинает "таять" и нагрузка для них сокращается. Состязание за призовые места длится только до середины дистанции: развернувшись, участники бегут к финишу комфортным для себя темпом.

Организаторы подготовили отдельную дистанцию для детей и начинающих бегунов, а также зоны активностей.

Обязательна предварительная регистрация, приветствуется благотворительный взнос от участников.

Место: р-н Лошицкого парка (старт от Дворца культуры, ул. Маяковского, 129).

Время: старт в 10.30.

Днем пойдем на встречу с музыкантами-любителями

Фото из архива

В Художественной галерее Михаила Савицкого состоится очередная музыкальная встреча, объединяющая любителей классической музыки. К участию приглашаются все, кто умеет играть на музыкальных инструментах, независимо от уровня мастерства.

В программе - выступления музыкантов-любителей, викторина на тему музыки и искусства и свободное музицирование.

Мероприятие пройдет в галерее, картинами можно будет насладиться до или после встречи.

По предварительной регистрации вход свободный, в день мероприятия - платный.

Место: пл. Свободы, 15.

Время: начало в 15.00.

Вечером отправимся в космическое путешествие

Фото из архива

Минский планетарий приглашает погрузиться в удивительный мир космоса с помощью сферического кино.

Хорошим началом космического путешествия станет просмотр фильма "Майя. Наблюдатели Вселенной". Это потрясающий калейдоскоп ярких цветов и этнических звуков, который погрузит зрителей в культуру и представления цивилизации майя о Вселенной. Картина расскажет о шести уникальных памятниках древности, которые помогут постичь астрономические представления индейцев о ходе времени, узнать об исчислении циклов их сложного календаря и связи земной жизни майя с движениями небесных тел - Солнца, Луны и Венеры.

Продолжим погружение в космос с фильмом "Темная Материя". Молодой и целеустремленный астроном из Международного научно-исследовательского центра радиоастрономических исследований Университета Западной Австралии доктор Алан Даффи расскажет о понятии темной материи, о признаках, по которым ученые узнали о ее существовании, а также о том, почему радиоастрономия наиболее эффективна при исследовании темной материи. Все показанное в программе - результат серьезных научных исследований, которые впервые демонстрируются в полнокупольном формате.

По окончании кинопоказов гостей планетария ждет традиционная экскурсия по звездному небу.

Вход платный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: начало кинопоказов в 17.00 и 18.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Клад монет XVI-XVII столетий в музее Белорусского Полесья

Фото из архива

В музее Белорусского Полесья впервые представили публике крупный клад монет XVI-XVII столетий. Выставка является частью проекта "Сокровища пинской земли", который приурочен к акции "Пинск - культурная столица Беларуси".

В течение 2019 года в музее ежеквартально будут экспонироваться клады, найденные в регионе в разные годы. Первым мероприятием из цикла стала презентация эксклюзивного денежного клада. Его в апреле 1941 года в деревне Локтыши Ганцевичского района нашел ученик начальной школы Дмитрий Зуйкевич. Находка состояла из более чем 7 тыс. монет XVI-XVII веков. Из них сохранились более 6,4 тыс., они находятся в фондах музея Белорусского Полесья.

На выставке представлена часть клада - более 400 монет. Были отобраны наиболее ценные экспонаты: медные солиды короля Яна ІІ Казимира Вазы, биллонные монеты из сплава меди и серебра разных номиналов, серебряные. Они отчеканены в Речи Посполитой, прибалтийских владениях Швеции, Пруссии, Священной Римской империи.

Сотрудники музея дополнили выставку познавательной информацией. Посетителям расскажут интересные факты о денежных единицах того времени, также они узнают стоимость определенных товаров того периода. Экспозиция будет работать до 31 марта. Вход платный. Время работы: с 10.00 до 18.00.

Фестиваль FreeTime-Fest в Гомеле

Фото из архива

Ежегодный мультифандомный фестиваль современного восточноазиатского и мирового искусства и косплея FreeTime-Fest пройдет 30 марта в Городском центре культуры Гомеля (ул. Ирининская, 16).

Организатором фестиваля выступает аниме-сообщество с филиалами в городах Беларуси, Латвии, России и Черногории. Впервые в Беларуси FreeTime-Fest состоялся в 2015 году с целью объединить поклонников современной японской культуры и косплея, дать им возможность развить свой творческий потенциал, а также популяризовать любительское творчество, поддержать самоорганизацию молодежи, создать пространство для общения по интересам и обмена опытом.

На мероприятии соберутся любители восточноазиатской культуры из Беларуси и стран ближнего зарубежья. В программе - косплей-дефиле, каверденс, вокальные номера, консоли, ярмарка, сценические постановки, интерактивы, конкурсы, фотозоны и другие развлечения. Вход платный. Начало в 12.00.

Выставка "Это космос" в Гродно

Фото из архива

Самая масштабная выставка-приключение, посвященная космосу, представлена в гродненском молодежно-развлекательном центре "Галактика". Это не просто интерактивная выставка, организованная по последнему слову техники, но и развлекательное и познавательное мероприятие, дающее уникальную возможность прикоснуться к неизведанному.

Организаторы приглашают погрузиться в невероятную историю освоения космоса и мир современных технологий, а также стать на один шаг ближе к звездам. Для посетителей подготовлены 40 космических зон виртуальной и смешанной реальности, каждая из которых по-своему впечатляет. Гости смогут испытать на себе космические тренажеры настоящих космонавтов, пройти предполетные испытания, познакомиться с пришельцами, побывать на космическом корабле, исследовать Марс, взлететь на ракете в кресле космонавта, совершить прогулку по Юпитеру, пообщаться с космонавтами с орбиты, посетить экскурсию по МКС и поуправлять луноходом и марсоходом.

Вход платный, время работы: с 10.00 до 21.00.-0-