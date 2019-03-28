Афиша выходного дня: батлы саксофонистов, благотворительный полумарафон и молодежный фестиваль косплея

В последние мартовские выходные "Афиша" предлагает провести время на Международном фестивале декоративного творчества, насладиться звучанием саксофона на "Sax Forum 2019" и встретиться с музыкантами-любителями, погрузиться в удивительный мир космоса, отправиться в увлекательное путешествие по "Динопарку", окунуться в студенческую жизнь на Дне открытых дверей БНТУ, поддержать благотворительный забег и посетить столичные выставки.
Застоличная афиша приглашает поучаствовать в ежегодном аниме-фестивале FreeTime-Fest в Гомеле, побывать на "космической" выставке в Гродно и увидеть клад монет XVI-XVII веков в музее Белорусского Полесья.
Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.
Утро проведем на выставках…
Литературный музей Петруся Бровки приглашает жителей и гостей города окунуться в сказочную и по-настоящему волшебную атмосферу выставки частной коллекции кукол, мишек и клоунов от Анны Страховой. В экспозиции представлены коллекционные куклы авторского и фабричного производства из Германии, Франции, Швейцарии, Испании и США 1960-2000-х годов.
С древних времен игрушки помогают детям развивать фантазию, познавать окружающий мир и даже становятся лучшими друзьями ребенка. Для взрослых же игрушка может превратиться в предмет искусства, восхищения и оригинальный элемент интерьера.
Посетители смогут прочувствовать частичку души каждого мастера, которая вложена в по-детски наивные глаза кукол. Все выставочные экспонаты востребованы среди коллекционеров и любителей искусства по всему миру.
Вход платный.
Место: ул. К.Маркса, 30.
Время: с 10.00 до 17.30.
В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа до 1 апреля представлена временная экспозиция изделий в технике соломоплетения "Светлыя мары вясны" мастерицы Валентины Поздняковой.
Соломоплетение является традиционным ремеслом Беларуси. Изделия из соломы белорусских мастеров отличаются разнообразием приемов плетения, композиционной и декоративной выразительностью и самобытностью. Гости выставки смогут полюбоваться красотой уникальных изделий и живописных панно из блестящей соломки разных оттенков. В сюжетах многих экспонатов отражены белорусские праздники и мотивы родной природы, которые одновременно являются созвучными художественным образам в творчестве народного поэта Беларуси Якуба Коласа.
Валентина Васильевна Позднякова - член Белорусского союза мастеров народного творчества, участница многочисленных республиканских и международных выставок и конкурсов, автор персональных выставок, выдающийся педагог и руководитель студии соломоплетения и вытинанки "Добры настрой" в средней школе № 3 г. Минска.
Вход платный.
Место: ул. Академическая, 4.
Время: с 10.00 до 17.00.
Выставка современной живописи "Лабиринт" в третий раз проходит во Дворце искусства.
Секция живописи Белорусского союза художников подготовила экспозицию примерно из 200 произведений художников разных поколений. Отличительная особенность этого года - демонстрация работ старшего поколения мастеров: Мая Данцига, Леонида Щемелева, Анатолия Барановского, Василия Сумарева и многих других.
Выставка знакомит белорусского зрителя со стилевым и жанровым богатством современной живописи, с традиционными и новыми творческими идеями, которые вдохновляют художников. Гости получат возможность проанализировать разнообразие образов, смыслов и форм, которые используют белорусские художники XXI века. На выставке можно увидеть абсолютно разные произведения: от традиционно реалистических пейзажей и портретов до работ, в которых проводятся смелые эксперименты с формами и образами.
Вход платный.
Место: ул. Козлова, 3.
Время: с 11.00 до 19.00.
В дни школьных каникул для всех желающих вновь распахнул двери "Динопарк". После зимней "спячки" динозавры готовы радостным ревом приветствовать посетителей. Для взрослых и детей это будет увлекательное путешествие в мезозойскую эру.
"Динопарк" в Минске - уникальная экспозиция, единственное в Беларуси место, где можно окунуться в доисторический мир. Среди болотистых заводей Свислочи разместились подвижные фигуры динозавров. Мастерское исполнение моделей древних ящеров делает их совершенно реалистичными и создает удивительный эффект присутствия.
Ну а самых любознательных сотрудники парка приглашают на экскурсии, где специалисты расскажут о жизни более чем 25 различных видов динозавров, а также о мире, в котором они обитали.
Вход платный.
Место: ул. Ташкентская, 40.
Время: с 10.00 до 19.00.
В Минске с 27 марта по 2 апреля проходит Международный фестиваль декоративного творчества "ТекСтильный букет", который демонстрирует достижения мастеров, работающих с различными материалами художественного текстиля.
В рамках фестиваля пройдут выставки, мастер-классы, дефиле, творческие встречи. Так, в Музее истории театральной и музыкальной культуры (пер. Музыкальный, 5) член дизайнеров России и руководитель квилт-студии Наталья Косьянковская проведет мастер-класс "Основы композиции" (с 10.00 до 16.30). В Гостиной Владислава Голубка (ул. Старовиленская, 14) состоится авторский мастер-класс модельера Натальи Афоничкиной "От идеи до подиума" (с 11.00 до 13.00), где она пошагово расскажет о создании своих коллекций.
Также на фестивальных площадках научат создавать оригинальные колье ручной работы (ул. Немига, 3, с 10.00 до 12.00), обучат технологии печати на ткани с помощью трафаретов (ул. Немига, 3, с 14.00 до 16.00), а также проведут мастер-класс "Создание абстрактной лоскутной композиции" (ул. Притыцкого, 29, с 14.00 до 16.30).
Вход на мастер-классы платный.
Во время школьных каникул Белорусский национальный технический университет проведет День открытых дверей. Организаторы подготовили множество активностей, которые будут интересны не только абитуриентам, но и всем желающим.
В программе - выставка факультетов БНТУ "Ярмарка специальностей", экскурсии в общежитие и университетскую библиотеку, открытые лекции, консультации-тренинги, различные мастер-классы и пресс-конференция. Также будет работать зона профориентации.
Кроме того, посетители примут участие в развлекательных мероприятиях. Курсанты представят показательные выступления по рукопашному бою и учебной стрельбе, студенческая молодежь подберет каждому специальность согласно знаку зодиака и предложит сфотографироваться с мантией и шапочкой выпускника.
Вход свободный.
Место: пр. Независимости, 65.
Время: с 10.00 до 15.30.
В Белорусской государственной филармонии состоится первый республиканский форум саксофонистов "Sax Forum 2019". Талантливые солисты поборются за внимание слушателей и устроят музыкальные батлы прямо на сцене. Участники форума постараются передать слушателям квинтэссенцию своих музыкальных чувств и эмоций.
На сцене Белгосфилармонии выступят лучшие саксофонисты страны: Алексей Болотников (Гомель), Александр Кравчук (Гродно), Павел Аракелян (Минск) и специальный гость - Сергей Баулин (Москва).
Никаких стандартных схем, только настоящий джазовый саксофон - такой, каким многие его еще не слышали и не видели.
Вход платный.
Место: пр. Независимости, 50.
Время: 19.00.
Утром поддержим благотворительный полумарафон
Социально-благотворительное спортивное учреждение "Команда "Крылья Ангелов" предлагает присоединиться к полумарафону с тающей дистанцией и детскому забегу.
Команда "Крылья Ангелов" помогает детям с инвалидностью включиться в активный образ жизни, открыть для себя бег как источник радости и вдохновения, найти новых друзей, научиться дарить и принимать помощь.
Маршрут полумарафона "Иначе" предусматривает разворот ровно посередине дистанции и возвращение к финишу по уже знакомому пути. Тот, кто первым преодолевает половину дистанции, то есть 10,6 км, получает синий флаг лидера и право разворачивать к финишу остальных участников. Таким образом, дистанция до финиша для менее подготовленных бегунов начинает "таять" и нагрузка для них сокращается. Состязание за призовые места длится только до середины дистанции: развернувшись, участники бегут к финишу комфортным для себя темпом.
Организаторы подготовили отдельную дистанцию для детей и начинающих бегунов, а также зоны активностей.
Обязательна предварительная регистрация, приветствуется благотворительный взнос от участников.
Место: р-н Лошицкого парка (старт от Дворца культуры, ул. Маяковского, 129).
Время: старт в 10.30.
В Художественной галерее Михаила Савицкого состоится очередная музыкальная встреча, объединяющая любителей классической музыки. К участию приглашаются все, кто умеет играть на музыкальных инструментах, независимо от уровня мастерства.
В программе - выступления музыкантов-любителей, викторина на тему музыки и искусства и свободное музицирование.
Мероприятие пройдет в галерее, картинами можно будет насладиться до или после встречи.
По предварительной регистрации вход свободный, в день мероприятия - платный.
Место: пл. Свободы, 15.
Время: начало в 15.00.
Минский планетарий приглашает погрузиться в удивительный мир космоса с помощью сферического кино.
Хорошим началом космического путешествия станет просмотр фильма "Майя. Наблюдатели Вселенной". Это потрясающий калейдоскоп ярких цветов и этнических звуков, который погрузит зрителей в культуру и представления цивилизации майя о Вселенной. Картина расскажет о шести уникальных памятниках древности, которые помогут постичь астрономические представления индейцев о ходе времени, узнать об исчислении циклов их сложного календаря и связи земной жизни майя с движениями небесных тел - Солнца, Луны и Венеры.
Продолжим погружение в космос с фильмом "Темная Материя". Молодой и целеустремленный астроном из Международного научно-исследовательского центра радиоастрономических исследований Университета Западной Австралии доктор Алан Даффи расскажет о понятии темной материи, о признаках, по которым ученые узнали о ее существовании, а также о том, почему радиоастрономия наиболее эффективна при исследовании темной материи. Все показанное в программе - результат серьезных научных исследований, которые впервые демонстрируются в полнокупольном формате.
По окончании кинопоказов гостей планетария ждет традиционная экскурсия по звездному небу.
Вход платный.
Место: ул. Фрунзе, 2.
Время: начало кинопоказов в 17.00 и 18.00.
Клад монет XVI-XVII столетий в музее Белорусского Полесья
В музее Белорусского Полесья впервые представили публике крупный клад монет XVI-XVII столетий. Выставка является частью проекта "Сокровища пинской земли", который приурочен к акции "Пинск - культурная столица Беларуси".
В течение 2019 года в музее ежеквартально будут экспонироваться клады, найденные в регионе в разные годы. Первым мероприятием из цикла стала презентация эксклюзивного денежного клада. Его в апреле 1941 года в деревне Локтыши Ганцевичского района нашел ученик начальной школы Дмитрий Зуйкевич. Находка состояла из более чем 7 тыс. монет XVI-XVII веков. Из них сохранились более 6,4 тыс., они находятся в фондах музея Белорусского Полесья.
На выставке представлена часть клада - более 400 монет. Были отобраны наиболее ценные экспонаты: медные солиды короля Яна ІІ Казимира Вазы, биллонные монеты из сплава меди и серебра разных номиналов, серебряные. Они отчеканены в Речи Посполитой, прибалтийских владениях Швеции, Пруссии, Священной Римской империи.
Сотрудники музея дополнили выставку познавательной информацией. Посетителям расскажут интересные факты о денежных единицах того времени, также они узнают стоимость определенных товаров того периода. Экспозиция будет работать до 31 марта. Вход платный. Время работы: с 10.00 до 18.00.
Ежегодный мультифандомный фестиваль современного восточноазиатского и мирового искусства и косплея FreeTime-Fest пройдет 30 марта в Городском центре культуры Гомеля (ул. Ирининская, 16).
Организатором фестиваля выступает аниме-сообщество с филиалами в городах Беларуси, Латвии, России и Черногории. Впервые в Беларуси FreeTime-Fest состоялся в 2015 году с целью объединить поклонников современной японской культуры и косплея, дать им возможность развить свой творческий потенциал, а также популяризовать любительское творчество, поддержать самоорганизацию молодежи, создать пространство для общения по интересам и обмена опытом.
На мероприятии соберутся любители восточноазиатской культуры из Беларуси и стран ближнего зарубежья. В программе - косплей-дефиле, каверденс, вокальные номера, консоли, ярмарка, сценические постановки, интерактивы, конкурсы, фотозоны и другие развлечения. Вход платный. Начало в 12.00.
Самая масштабная выставка-приключение, посвященная космосу, представлена в гродненском молодежно-развлекательном центре "Галактика". Это не просто интерактивная выставка, организованная по последнему слову техники, но и развлекательное и познавательное мероприятие, дающее уникальную возможность прикоснуться к неизведанному.
Организаторы приглашают погрузиться в невероятную историю освоения космоса и мир современных технологий, а также стать на один шаг ближе к звездам. Для посетителей подготовлены 40 космических зон виртуальной и смешанной реальности, каждая из которых по-своему впечатляет. Гости смогут испытать на себе космические тренажеры настоящих космонавтов, пройти предполетные испытания, познакомиться с пришельцами, побывать на космическом корабле, исследовать Марс, взлететь на ракете в кресле космонавта, совершить прогулку по Юпитеру, пообщаться с космонавтами с орбиты, посетить экскурсию по МКС и поуправлять луноходом и марсоходом.
Вход платный, время работы: с 10.00 до 21.00.-0-
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