Афиша выходного дня: чемпионат "Горячий лед", концерт памяти Владимира Мулявина и "Январские музыкальные вечера"

Афиша предстоящих выходных наполнена веселыми отголосками прошедших праздников. В эти дни предлагаем минчанам и гостям столицы посмотреть спектакли Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы", побывать на новогодней сказке для взрослых в Театре эстрады и оценить музыкальный "Новогодний MIX" от талантливых джазовых исполнителей. Также можно посетить разнообразные выставки, услышать уникальную "Симфонию "Песняров" на концерте ко дню рождения Владимира Мулявина и познакомиться с современным китайским кинематографом. А любителей спорта ждет заряд драйва на чемпионате по зимним трековым гонкам "Горячий лед"!

Регионы зовут поучаствовать в традиционном обряде "Шчадрэц" в Музее народной архитектуры и быта, посетить "Январские музыкальные вечера" в Бресте, заглянуть на фестиваль "Креативная волна" в Гомеле, отдохнуть на празднике "Колядный разгуляй" под Полоцком и повеселиться на фестах в Лидском замке.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 12 января

Утро проведем на фестивале батлеечных и кукольных театров "Нябёсы"

Отличным началом выходных станет семейное посещение V Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы". В этом году фестиваль проводится с 10 по 13 января, в нем участвуют лучшие батлеечные и кукольные театры из 5 стран. Для участия в конкурсной программе из 40 претендентов были отобраны 15 коллективов из Беларуси, Литвы, России, Украины, Эстонии.

В субботу фестиваль откроется постановкой Закарпатского академического областного театра кукол под названием "Сны Ахнеуса". Этот оригинальный спектакль по мотивам произведений Чарльза Диккенса будет исполнен на украинском языке. После представления клоун Пузырчик повеселит публику забавным мыльным пузырением. Затем маленькие зрители вместе с родителями смогут поучаствовать в мастер-классах по традиционным белорусским играм и танцам, соломоплетению и созданию Рождественского Ангела из бумаги. Сеанс, включающий в себя представление и творческие мастер-классы, продлится с 10.00 до 12.00.

Позже в течение дня пройдут еще четыре сеанса, во время которых зрители смогут увидеть спектакли "Смерть царя Ирода" (театр "Посолонь", Россия), "Свет Рождества" (театр "Молоко", Россия), "Чудо про Хаврошечку" (театр "Без занавеса", Россия), "Калядкі на Палессі" (семейный театр Александра и Ларисы Быцко, Беларусь). С 14.30 до 15.30 для гостей фестиваля помимо увлекательных тренингов будет организована литературная гостиная: писатель Татьяна Дашкевич презентует свою книгу "Приключения семейного кота Гусарика".

Учредители фестиваля - Минская епархия, Свято-Елисаветинский монастырь, сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Содействие в его проведении оказывают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.

Предварительная запись обязательна, поскольку количество мест ограничено (тел. 8 029 757-14-37, с 9.00 до 18.‎00).

Вход за пожертвование.

Место: ул. Выготского, 5.

Время: 10.00, 12.00, 13.30, 15.00, 17.00.

Днем посетим выставки

Увидеть красивейшие архитектурные достопримечательности Китая можно на выставке художественных фотографий "Китай вчера и сегодня. Историческая и современная китайская архитектура". В экспозиции, посвященной 70-летию образования Китайской Народной Республики, представлены работы декана архитектурного факультета Белорусского национального технического университета, доктора архитектуры, профессора Армена Сардарова.

Фотографии, сделанные в Пекине и Шэньчжэне в 2017 году, познакомят зрителей с одним из самых значительных достижений китайской культуры - архитектурой, развитие которой продолжается уже более 4 тыс. лет. Уникальные здания, мосты, сады и парки Китая имеют неповторимый облик, воплощающий одновременно практичность и эстетику. В XXI веке китайские архитекторы продолжают вековые традиции, создают свои произведения с помощью современных технологий и материалов.

Проект организован при поддержке Белорусского национального технического университета и Института Конфуция по науке и технике БНТУ.

Выставка работает с 10 по 20 января. Ее презентация состоится 16 января в 17.00.

Вход платный. В день презентации посещение выставки бесплатное.

Место: ул. Карла Маркса, 12 (Национальный исторический музей Республики Беларусь).

Время: 11.00-19.00.

Фото ncsm.by

В Национальном центре современных искусств Республики Беларусь проходит тематическая выставка "Зімовы настрой". Посетители смогут познакомиться с творчеством талантливых белорусских художников и насладиться удивительной зимней атмосферой, наполненной светлыми воспоминаниями детства, ожиданием чудес, надеждами на исполнение заветных желаний.

В экспозицию выставки вошли произведения ярких и самобытных современных мастеров, членов общественного объединения "Белорусский союз художников", Сергея Римашевского, Елены Шлегель, Владимира Довгяло, Елены Ободовой, Сергея Писаренко, Веры Соколовой-Кубай, Геннадия Дроздова и Ивана Русачека. Все работы объединяет тема зимы и зимних праздников: Рождества, Нового года, Коляд.

Вход платный.

Место: ул. Некрасова, 3.

Время: 11.00-19.00.

Экспонаты Национального архива Беларуси

Передвижная выставка "Этот день мы приближали как могли!", приуроченная к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открывается в Национальном архиве Беларуси.

Проект подготовлен Национальным архивом совместно с Государственным музеем военной истории. Представленные на выставочных баннерах материалы освещают историю борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, начиная с июня 1941 года и до полного освобождения территории в июле 1944 года.

Среди документов - фотографии руководителей и участников партизанского движения, военнослужащих Красной Армии, принимавших участие в боях за освобождение Беларуси, образцы партизанской и подпольной печати: газеты, листовки, плакаты, директивы, приказы и многое другое.

Кроме того, в архиве появится выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора Василия Коржа. Он был одним из первых организаторов партизанской борьбы на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Основу выставки составят документальные материалы из личного фонда Василия Коржа, который находится на хранении в архиве. Проект расскажет о его жизни и деятельности.

Посещение выставок бесплатное.

Место: пр. Независимости, 116 (Национальный архив Республики Беларусь), 3-й этаж, каб. 315.

Время: 9.00-20.00.

Музыкальный вечер проведем на концерте в честь дня рождения Владимира Мулявина

Фото из архива

В день рождения Владимира Мулявина оркестр Оlympia Classic под руководством дирижера Михаила Снитко представит концертную программу, посвященную творчеству выдающегося музыканта. В исполнении коллектива впервые прозвучит "Симфония "Песняров", созданная заслуженным артистом Республики Беларусь Владимиром Ткаченко - одним из самых известных участников ансамбля "Песняры".

Владимир Ткаченко вплел в музыкальную ткань своего произведения десятки знакомых тем и мелодий, спетых и сыгранных "Песнярами". В партитуру симфонии он ввел партию электрогитары, которую исполнит сам, а также звучание цимбал (за инструментом будет солистка Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича, лауреат международных конкурсов Марта Голубко).

Второе отделение концерта под названием "Злучаныя часам" будет посвящено памяти народных артистов СССР и Беларуси Владимира Мулявина и Игоря Лученка - двух выдающихся мастеров песни, которые своим творчеством создавали историю ансамбля "Песняры". Популярные композиции Игоря Лученка и Владимира Мулявина из репертуара ансамбля "Песняры" прозвучат в исполнении Яна Женчака, Марины Василевской и других известных артистов белорусской эстрады.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 50 (Большой концертный зал Белорусской государственной филармонии).

Время: 19.00.

…или на театрализованном концерте Театра эстрады

Фото estrada.by

Театр эстрады завершает новогодний марафон ярким театрализованным концертом и приглашает всех на новогоднюю сказку для взрослых "До Старого Нового года осталось…". Артисты театра расскажут, о чем мечтают взрослые в дни волшебных зимних праздников, и помогут зрителям поверить в чудо.

Встретить старый Новый год на позитивной волне можно будет 12 и 13 января вместе со звездами белорусской эстрады Инной Афанасьевой, Гюнешь, Алексеем Хлестовым, Викторией Алешко, Ольгой Вронской, Искуи Абалян, Жанет, Еленой Гришановой, Александром Сухаревым. На сцену также выйдут Ольга Змурщик, Шир, Евгений Ермолкович, Екатерина Медведева, Александр Саванец, Радмила Семенова. Фееричным выступлением публику порадуют шоу "Аллюр", ансамбль "Верасы", группа "ByCity", рок-фольк-дуэт "Пиво вдвоем", балет театра "Fusion", мастерская эстрадного вокала "LuxMasters", шоу-театр "Хвiлiнка".

Вход платный.

Место: ул. Московская, 18а (Театр эстрады).

Время: 19.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 января

Утром побываем на зимних трековых гонках

Есть повод провести воскресное утро на морозном свежем воздухе: на стадионе "Заря" стартует первый этап зимних трековых гонок "Горячий лед".

Чемпионат Беларуси по зимним трековым гонкам традиционно пользуется популярностью у белорусских автолюбителей всех возрастов. В этом году состязания "Горячий лед" пройдут в двадцатый раз.

Зрелищные соревнования подарят участникам и зрителям множество незабываемых впечатлений и ярких эмоций. Помимо непредсказуемых, стремительных гонок публику на трибунах ждут игры, розыгрыши, призы от партнеров, которые гарантируют хорошее настроение.

Вход платный. Приобрести билеты можно возле стадиона "Заря" в день проведения соревнований.

Место: стадион "Заря" (пос. Боровая).

Время: начало в 12.00.

Днем знакомимся с современным китайским кино

Кадр из фильма

Кинотеатр "Центральный" приглашает минчан соприкоснуться с миром самобытного китайского кино. С 9 по 14 января зрители смогут увидеть современные китайские фильмы разных жанров, причем картины будут демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами.

В ближайшее воскресенье вниманию зрителей будет представлена семейная драма "Песнь хлопка", снятая режиссером Чжу Юаньчэном и вышедшая на экраны в 2016 году. Картина повествует о непростых взаимоотношениях трех людей, которых судьба свела под одной крышей. Эта история поможет зрителю по-новому взглянуть на мир и задуматься о главных жизненных ценностях.

Вход на сеанс свободный. Бесплатные билеты можно получить в фойе кинотеатра за 40 минут до начала фильма.

Место: пр. Независимости, 13 (кинотеатр "Центральный").

Время: 15.00.

Вечер встретим под звуки джаза в Верхнем городе

На старый Новый год талантливые вокалисты и Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Музыкальная капелла SONORUS" подготовили для минской публики подарок - вторую часть зажигательного проекта "Новогодний MIX".

В этот концертный вечер на сцену выйдут один из лучших саксофонистов Беларуси Никита Петров, харизматичная обладательница яркого сопрано Юлия Муха, а также победительница многочисленных международных конкурсов, пианистка Наталия Коротина.

Концертная программа рассчитана на широкий круг меломанов: в ней представлены разные стилистические направления - от популярной классики до джаза и латиноамериканской музыки.

За дирижерским пультом - автор проекта, обладатель гранта Президента Республики Беларусь в области культуры за 2018 год, пианист и дирижер Мурад Ассуил.

Вход на мероприятие платный.

Место: пл. Свободы, 23а (КЗ "Верхний Город").

Время: 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Обряд "Шчадрэц" в деревне Озерцо

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта приглашает вспомнить старинные белорусские традиции и поучаствовать 12 января в обрядовом мероприятии "Шчадрэц".

Издавна канун Нового года белорусы называли Щедрый вечер, Щедрик или Щедрец. В честь праздника на стол ставили богатую, или "щедрую", кутью, блины, колбасы, каши и другие традиционные блюда. В этот вечер совершался и обряд "щедрования": молодежь веселой компанией обходила дворы с песнями и добрыми пожеланиями хозяевам.

В эту субботу гости музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо смогут присоединиться к традиционным обрядам "Цыганкі" и "Шчодра", поучаствовать в гаданиях, научиться белорусским танцам и посостязаться в конкурсах. Гостей также ждет представление театра теней "Вяртэп", зимние игры и забавы, праздничный концерт фольклорных коллективов и различные мастер-классы. Самые активные посетители получат призы от музея.

Мероприятие будет проходить с 13.00 до 15.00. Вход платный.

"Январские музыкальные вечера" в Бресте

XXXI Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" проходит в Бресте с 9 по 12 января. Для участия в форуме были заявлены более 200 артистов из 10 стран. Большинство из них приехали в Брест впервые, в том числе и Том Синатра - племянник легендарного американского певца, актера, кинорежиссера и шоумена. В этом году в фестивале также принимают участие артисты оперного театра La Scala тенора Джани Монджардино и Альдо Капуто, артисты оперной программы Большого театра России Тамуна Гочашвили (сопрано) и Алудо Тодуа (баритон) из Грузии, Виктория Каркачева (меццо-сопрано). Приезжие знаменитости выступают в сопровождении Национального академического симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского.

В пятницу, 11 января, в Бресте выступят пианист-виртуоз, выпускник Парижской консерватории Джонатан Бенишу из Монако, кларнетист, преподаватель Академии музыки в Гданьске Анджей Войцеховский, выпускник Музыкальной академии при театре La Scala тенор Чжан Цзин Вэй из Китая. После концерта состоится традиционный Рождественский бал.

На закрытии фестиваля 12 января своим творчеством порадуют киевский молодежный камерный хор "София" под руководством Алексея Шамрицкого и пианистка из Японии Наоко Абураки. В сопровождении симфонического оркестра Брестского академического театра драмы выступят давние друзья "Январских музыкальных вечеров" - лирическое сопрано Иоанна Наврот из Польши и солист Мариинского театра, бас Вадим Кравец (Россия).

Организаторами музыкального форума выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, областное музыкальное общество.

Фестиваль "Креативная волна" в Гомеле

Творческий фестиваль "Креативная волна" стартует на базе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины 12 января.

"Креативная волна" - проект, который, по задумке организаторов, объединит творческих и креативных людей, опытных и начинающих специалистов в области рисунка, фотографии, декоративно-прикладного искусства, ремесленничества, музыки, поэзии, театра. Фестиваль станет площадкой, где созданы условия для открытого самовыражения и развития.

Участники и гости фестиваля смогут зарядиться силой и опытом объединения творческих идей специалистов разных сфер. На "Креативной волне" будут представлены результаты некоторых их совместных проектов, имеющих в том числе коммерческую направленность.

Параллельно с динамической составляющей форума будет действовать экспозиция работ художников, фотографов, мастеров-ремесленников, учащихся и педагогов учебных заведений областного центра. Пройдут мастер-классы по традиционным видам творчества, созданию образа для фотоработы, некоторым направлениям психологии.

Как отметили организаторы, арт-событие "Креативная волна" - это возможность для жителей областного центра, наблюдая за творческими проявлениями других людей, открыть в себе талант, больше узнать о пространствах для реализации своего потенциала.

Творческих гомельчан и гостей города приглашают на арт-событие, которое будет проходить в выставочном зале университета по 18 января.

Время работы с 10.00 до 17.00.

"Калядны фэст" и семейный праздник "Чудеса на Старый Новый год" в Лиде

В Лидском замке (город Лида, Гродненская область) 13 января пройдут сразу два увлекательных мероприятия.

В этот день можно побывать на "Калядным фэсце", который начнется в 15.00. Помимо литературно-музыкальной зарисовки "Вифлеемская звезда", участников праздника ждет сюжетно-игровая программа "Девичьи гадания", а также спектакль кукольного театра "Батлейка" "Царь Ирод". Кроме того, готовятся колядные развлечения у новогодней елки. Арт-пространство "Колядное" заполнят творческие коллективы Лидского района. Будет работать выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства.

Вход на мероприятие свободный.

В 17.00 в Лидском замке пройдет семейный праздник "Замок-фест, или Чудеса на Старый Новый год". Гости смогут увидеть новогоднее пиротехническое шоу от студии огня Zhara. Организаторы также обещают интерактивную шоу-программу с фокусами и волшебством студии детского праздника "Сюрприз" и танцевальные флеш-мобы от студии современного танца ArtDance Studio. Участники праздника смогут поводить хороводы у елки. Их ожидают сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, на входе в замок каждый ребенок получит подарок. Желающие смогут сфотографироваться со сказочными персонажами в новогодних фотозонах. Завершит новогоднюю семейную программу веселая дискотека.

Вход платный.

"Колядный разгуляй" под Полоцком

В Полоцком районе 13 января пройдет арт-уикенд "Колядный разгуляй".

Красочное мероприятие проведут в деревне Богатырская. О своем активном участии в нем заявили все сельсоветы района. Каждый из них представит свою колядную команду в составе четырех человек: звездаря со звездой; мехоноша с мешком; зачинщика, легкого на язык; маски (согласно местным традициям, это будет образ "Козы", "Медведя", "Аиста" или "Коня"). Свою команду могут заявить все желающие.

Программа включает парад-карнавал, демонстрацию театрализованного обряда "В гостях у Коляды, Щодры и Переплута", жаркие выступления конкурсантов на творческом ринге "Дзівосы на Каляды" с показом колядных обычаев Полоцкого региона в сценическом варианте. Много впечатлений и эмоций подарят конкурсы на самые креативные зимние сани "Наши сани едут сами!", лучшую колядную звезду "Колядный звездопад", выбор лучшего ряженого коллектива "Колядный гардероб" и колядного мешка "Шчодрыя падарункі". Самые выносливые и активные энтузиасты смогут принять участие в народных забавах: ходьбе на ходунах и колодках, борьбе валенками, перетягах, бое мешками на табуретке и народных танцах. А чтобы на все это хватило сил, организаторы обещают традиционное угощение колядной кашей.-0-