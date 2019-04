Афиша выходного дня: фестиваль культур, начало "звездного" сезона и калифорнийская весна в Логойске

Промчался март, и вот уже первые апрельские выходные готовятся порадовать минчан и гостей города всевозможными развлечениями. "Афиша выходного дня" приглашает окунуться в разнообразие культур на фестивале Multi-Culti, познакомиться с традициями солнечной Армении в Литературном музее Максима Богдановича, увидеть на большом экране фильм о Микеланджело и полюбоваться звездным небом через стекла телескопа в обсерватории. А прекрасных модниц ждет весенний бал Shpilka.Wmn, где для них приготовили массу интересного.

Невероятно насыщенную программу предлагают регионы: фееричное закрытие зимнего сезона в Логойске, весенняя гонка с препятствиями на "Линии Сталина", праздник "Камаедзіца" в Музее народной архитектуры и быта, "Неманская весна" на Августовском канале, Международный фестиваль моноспектаклей "Уmoўno" в Полоцке, фестиваль джаза в Гомеле и форум здорового образа жизни "Одно сердце" в Солигорске.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 6 апреля

Встретим утро на весеннем балу

Для представительниц прекрасного пола эти выходные начнутся с весеннего образовательного бала Shpilka.Wmn, где гостьям раскроют секреты стиля, красоты, вдохновения и домашнего уюта. Огромная площадка объединит множество мероприятий на любой вкус: посетителей ждут круглые столы, мастер-классы, лекции в стиле TED, шоу-программа, розыгрыш призов и многое другое.

Дизайнеры, визажисты, телеведущие, блогеры расскажут о том, как правильно подобрать макияж, найти стильный наряд в офис или на вечеринку. Модницам предложат примерить изысканные вечерние платья, заглянуть в бьюти-бар и поучаствовать в фотосессии на фоне красочных локаций с профессиональным фотографом. Молодые мамы смогут пообщаться на актуальные темы с докторами, тренерами, воспитателями. Кроме того, в программе - мастер-классы по кулинарии, организации гардероба, скетчингу и оформлению открыток, созданию цветочных композиций, сервировке стола, праздничному декору.

Фото из архива

Для детей будет организована специальная развлекательная зона.

Вход платный. Часть собранных средств будет перечислена благотворительному фонду "Белый Аист". Те, кто хочет поддержать благотворительную инициативу, также смогут передать одежду нуждающимся.

Место: ул. Сторожевская, 15а.

Время: с 10.00 до 20.00.

День проведем на фестивале культур Multi-Culti

Познакомиться с культурами других народов и интересно провести время предлагают организаторы II городского этнолингвистического фестиваля единения национальных меньшинств Multi-Culti. Посетители смогут окунуться в традиции Азербайджана, Армении, Китая, Молдовы, Польши, России, Украины и других стран, приобщиться к их традиционному искусству, в том числе музыке, песням и танцам.

Фестиваль будет проходить в театральном зале Минского государственного дворца детей и молодежи. В программе предусмотрены два отделения: первое начнется в 12.00, второе в 15.00. В промежутке между ними будут организованы мастер-классы для взрослых и детей.

Входной билет можно будет оплатить у входа в зал. Поскольку количество мест ограничено, перед посещением мероприятия нужно пройти онлайн-регистрацию.

Место: Старовиленский тракт, 41.

Время: с 12.00 до 17.30.

Вечером смотрим фильм о гениальном Микеланджело

Всех ценителей искусства Ренессанса и поклонников хорошего документального кино минские кинотеатры приглашают посмотреть фильм "Микеланджело. Бесконечность". Лента посвящена жизни и творчеству абсолютного гения Возрождения, знаменитого художника, скульптора, архитектора и поэта Микеланджело Буонарроти.

Через диалог кино и живописи показан портрет человека, способного на резкие контрасты, сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты его идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, - его богатое художественное наследие навсегда вошло в сокровищницу мирового искусства.

Документальный фильм "Микеланджело. Бесконечность" снят с использованием самых передовых технологий, в нем воссоздаются основные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: роспись Сикстинской капеллы, "Пьета", "Давид", "Моисей", "Вселенский Суд", "Мадонна Дони" и другие бессмертные шедевры.

Вход платный.

Место: кинотеатры "Центральный", Falcon Club Бутик Кино.

Время: 17.00 ("Центральный"); 15.05, 20.40 (Falcon Club Бутик Кино).

Кадр из фильма

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля

Утром отправимся на выставки

На этой неделе в Национальном историческом музее открылась выставка "Оригами. Сфера постоянства перемен", где представлены разнообразные, порой совершенно фантастические, изделия из бумаги.

Современное оригами - уникальное сочетание науки и искусства. Благодаря информационным технологиям для его развития нет границ. Возрожденное Акирой Йошизавой в 50-х годах прошлого века, оригами давно шагнуло за пределы Японии и стало очень популярно во всем мире. Одним из ярчайших событий для мастеров этого декоративно-прикладного искусства является творческий конкурс "Международная интернет-олимпиада по оригами". Впервые прошедший в 2011 году, проект организуется ежегодно и собирает сотни участников и всемирно известных авторов моделей оригами из десятков стран. Участие в олимпиаде бесплатное и доступно абсолютно каждому.

В экспозиции среди множества оригами, созданных организаторами и участниками выставки, можно будет увидеть коллекцию работ победителей и призеров олимпиад разных лет. Модели оригами, помимо эстетической ценности, обладают свойством вызывать удивление. Чтобы посетители смогли ощутить волшебство преобразования бумажного листа в различные фигуры и сами пофантазировать с бумагой, на выставке будут представлены экспонаты, позволяющие заглянуть внутрь оригами. Также юных посетителей и взрослых ждут мастер-классы.

Вход платный.

Место: ул. К. Маркса, 12.

Время: с 11.00 до 19.00.

Национальный художественный музей приглашает на выставку "Оноре Домье и не только...", которую составляют экспонаты из частной коллекции посла Германии в Беларуси Петера Деттмара и его супруги Ильки Деттмар.

Проект представит более 30 живописных и графических произведений и предметов декоративно-прикладного искусства, созданных преимущественно европейскими (Бельгия, Германия, Нидерланды, Франция) мастерами XIX-XX веков. Это часть коллекции, которую супруги Деттмар собирали на протяжении многих лет, приобретая произведения искусства в различных странах, где они находились по долгу службы.

Основу выставки составят двадцать четыре графических листа - литографии, опубликованные в разные годы в знаменитой парижской иллюстрированной газете "Шаривари", выходившей с 1832 по 1937 год. С изданием сотрудничали многие известные французские художники, в том числе и Оноре Домье - выдающийся живописец, скульптор и рисовальщик. Он прославился главным образом своими карикатурами в журнале "Карикатюр" и газете "Шаривари". Предметом сатирического изображения стали все классы парижского общества с их манерами, обычаями и привычками. Диапазон освещаемых Домье тем был настолько велик, что его творческое наследие нередко сравнивали с "Человеческой комедией" Оноре де Бальзака.

Экспонируемые на выставке литографии были созданы Домье в период между 1840-1865 годами. Это листы из серий "Супружеские нравы", "Древняя история", "Прекрасные дни жизни", "Добропорядочные буржуа", "Все, что угодно", "Отцы" и др.

Кроме наследия Домье на выставке представлены портреты из фамильной галереи семьи Петера Деттмара по линии отца, созданные немецкими художниками первой половины XIX века. Особого внимания заслуживает полотно "Весна" бельгийского живописца Луи Этьенна Тиммермана, а также произведения голландских художников конца XIX - начала XX века.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 12.00 до 20.00.

Днем знакомимся с культурой солнечной Армении

Литературный музей Максима Богдановича вместе с армянским культурно-просветительским обществом "Айастан" приглашают поучаствовать в культурно-развлекательной и познавательной программе "Вянок дружбы: Арменія".

В День материнства и красоты, который традиционно празднуют в Армении 7 апреля, гостей музея ждут увлекательные мастер-классы, лекции об истории, культуре, языке и литературе страны. Посетители узнают много нового о традиционных костюмах и ремеслах Аремении, смогут сыграть в нарды и поучаствовать во флешмобе. Кроме того, публику порадуют национальными танцами и песнями преподаватели и ученики однодневной Минской армянской школы.

В мероприятии также примут участие вокально-танцевальный ансамбль "Наири", Каринэ Дрнаян, музыкальный проект BON Voyage, армянский фольклорный танцевальный ансамбль "Эребуни".

Маленьких гостей праздника ждет отдельная зона с играми, мультфильмами и прочими развлечениями.

Вход свободный.

Место: ул. М. Богдановича, 7а.

Время: 16.00.

Вечером наблюдаем за звездами в обсерватории

На этой неделе обсерватория Минского планетария открыла сезон наблюдений за звездами. Так что уже в эти выходные любой желающий сможет полюбоваться в телескоп на наиболее интересные небесные объекты.

Минчане смогут увидеть двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну, Солнце и многое другое. Посетителям также представится случай опробовать новый телескоп для изучения солнечной активности, установленный в башне к нынешнему сезону.

При планировании посещения обязательно нужно учитывать погодные условия. Если небо затянуто облаками, то визит лучше отложить.

Помимо вечерних наблюдений, в обсерватории организуются и дневные. Они проводятся по субботам и воскресеньям с 12.00 до 15.00.

Вход свободный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: с 21.00 до 23.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

CALIFORNICATION 9.0 - закрытие зимнего сезона в Логойске

Горнолыжный комплекс "Логойск" зовет всех любителей активного отдыха отметить завершение зимнего сезона на CALIFORNICATION 9.0.

По традиции, которая зародилась в далекой Калифорнии, 7 апреля посетители Логойска смогут закрыть сезон катания на сноубордах и лыжах, совершив спуск с трамплина в наполненный водой бассейн. Каждому участнику будет дана 1 попытка продемонстрировать свое умение. Креативность и мастерство конкурсантов оценит жюри. Самые подготовленные лыжники и сноубордисты смогут показать крутые трюки, а тот, кто сумеет проехать бассейн и не упасть в него, удостоится звания абсолютного чемпиона.

Жюри определит победителей в пяти номинациях: лучший трюк, костюм, падение, заплыв (дальний заезд), командный заплыв. Особенно отличившихся ждут поощрительные призы.

Для участников и зрителей будет обустроена лаунж-зона с креслами-мешками, шезлонгами, зонтиками и точкой продажи глинтвейна, кофе, горячих пирожков и ароматных шашлыков. После прыжка в ледяной бассейн участники смогут переодеться и согреться в подготовленном помещении рядом с бассейном.

Интерактивные площадки откроются в 11.00, регистрация участников начнется в 12.00, заезды - в 13.00.

Для участия в соревнованиях обязательно пройти предварительную онлайн-регистрацию. Посещение мероприятия для спортсменов и зрителей бесплатное.

Весенняя гонка с препятствиями на "Линии Сталина"

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" приглашает 6 апреля поучаствовать в весенней гонке с препятствиями "Патриот".

Запланированы индивидуальные соревнования мужчин и женщин (элитные и возрастные забеги). Также состоятся детский забег в трех возрастных категориях (4-5, 6-8 и 9-12 лет) и командный забег (не менее 3-х участников, минимум один участник противоположенного пола).

Весенняя гонка пройдет на уникальной территории комплекса. На всем протяжении трассы будут подготовлены интересные препятствия, а также реалистичная имитация взрывов и стрельбы. Все финишеры получат памятную медаль, а победителей ждет торжественное награждение с выездом на танке. Каждому участнику на финише предложат согревающий чай и горячую еду.

Участие в забеге платное, необходима предварительная регистрация. Начало соревнований в 10.00.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.

Праздник "Камаедзіца" в Музее народной архитектуры и быта

В Музее народной архитектуры и быта в д. Озерцо (Минский район) 6 апреля отметят Комоедицу - старинный белорусский праздник, который по традиции был приурочен к пробуждению медведей после зимней спячки. На Комоедицу обязательным угощением были гороховая каша - так называемые комы - и овсяный кисель. Эти обрядовые блюда считались любимым лакомством медведя. Традиция сохранилась еще с тех времен, когда белорусы поклонялись этому могучему зверю и пытались задобрить его праздничными обрядами.

Участники мероприятия в Музее архитектуры и быта смогут услышать сказки и легенды о медведях, познакомиться с традициями бортничества в Беларуси и попробовать гороховую кашу по старинному рецепту. Также в программе праздника - народные забавы и мастер-класс по народным танцам.

Начало - в 15.00. Вход на территорию музея платный.

"Неманская весна" на Августовском канале

Новый сезон на Августовском канале (Гродненская область) откроет международный фестиваль водного туризма "Неманская весна". Мероприятие пройдет 5-7 апреля в районе турбазы "Немново". Здесь ожидают гостей из трех стран. Помимо белорусских команд, участие в соревнованиях примут туристы-водники из России и Литвы.

Фестивалю "Неманская весна" уже несколько десятков лет. Традиционно с него начинается активный сезон водного туризма. К участию приглашают всех, кто мечтает окунуться в атмосферу слетов, походов, пожить в палаточном городке. Для зрителей и участников подготовлена обширная культурная и развлекательная программа. Например, можно будет поучаствовать в мастер-классе по управлению байдаркой с опытным инструктором или в конкурсе обжор. Будет работать фуд-корт, площадка настольных игр, детская полоса препятствий. Для самых бесстрашных над бурной рекой натянут трос для спуска на тарзанке. Обещают показать и экстрим-шоу на воде с каскадерскими трюками и абордажем. Кстати, даже сцена для вечерного open air разместится на воде. Музыка и концерты, в том числе от известных рок-групп, будут сопровождать события в режиме нон-стоп.

Важнейшая часть международного фестиваля - соревновательная. Около 200 спортсменов поборются в туристско-прикладном многоборье в технике водного туризма. За два дня нужно будет преодолеть несколько дистанций на байдарках и катамаранах. Зачет будет определяться как в личном, так и в командном первенствах.

Театрализованное открытие мероприятия начнется на турбазе "Немново" 6 апреля в 13.00.

Вход на фестиваль свободный.

Международный фестиваль моноспектаклей в Полоцке

Международный фестиваль моноспектаклей "Уmoўno" пройдет в Полоцке (Витебская область) 5-7 апреля.

Культурное событие состоится в рамках проекта "Форум деятелей искусства в области театра на примере моноспектакля как уникального жанра театрального искусства". Его участниками станут театры из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии.

Название "Уmoўno" для первого театрального фестиваля в Полоцке выбрано не случайно. В его основе лежит слово mono (от древнегреческого "один"). Один профессиональный актер на собственном примере демонстрирует искусство передачи эмоций, смены настроений, показывает эволюцию метода создания образа героя. С другой стороны, буква "ў" является уникальным графическим отображением языковых особенностей белорусского народа и в определенной степени символом его исключительности. И, конечно, подразумевается определенная условность происходящего на сцене, где многое зависит от режиссерского замысла и восприятия зрителя.

В субботу, 6 апреля, публике будут представлены спектакли "Парный танец в одиночку" (Беларусь), "Сад" (Беларусь), "Нежность" (Латвия), 7 апреля - "Мобильность" (Беларусь), "КоЛидор" (Эстония), "Ангелы Достоевского" (Литва).

Билеты можно приобрести в кассе Полоцкого городского дворца культуры.

Организатором фестиваля выступают Полоцкий райисполком, городской Дворец культуры и народный театр исторического костюма "Полацкі зьвяз".

Фестиваль джаза в Гомеле

Фестиваль "Гомель-JAZZ-2019", который проходит в областном центре с 3 по 7 апреля, приглашает всех меломанов насладиться мастерством почти 150 музыкантов из разных городов Беларуси.

Фестиваль существует с 2016 года как конкурс, однако нынешний форум учредители решили провести в новом формате: в качестве концертно-образовательного мероприятия. "Гомель-JAZZ-2019" проходит на двух площадках: в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского и детской музыкальной школе искусств №1 Гомеля имени П.И.Чайковского.

Программа включает различные мероприятия: концерты, творческие встречи с музыкантами. Запланирована серия мастер-классов ведущих педагогов и исполнителей: по эстрадно-джазовому вокалу, по классу саксофона, бас-гитары, контрабаса. Для участия в них необходимо выучить одну из предложенных известных джазовых тем, в числе которых Summertime Дж.Гершвина, Аll of me Э.Гарнера, Fly me to the moon Б.Ховарда и другие. В сопровождении вокально-инструментального ансамбля участники исполнят композиции, не исключена и импровизация, а затем свои рекомендации дадут опытные педагоги.

В субботу, 6 апреля, с 10.00 до 16.00 пройдут музыкальные мастер-классы. После 16.00 состоятся выступления джазовых исполнителей. В день закрытия фестиваля, 7 апреля, в 11.00 желающие смогут поучаствовать в бесплатном мастер-классе студии "DРАЙВ" А. Васильева, а в 16.00 - прийти на концерт группы VASABI-jazz.

Посещение концертов платное.

Форум-фестиваль здорового образа жизни в Солигорске

Форум-фестиваль "Одно сердце" состоится 6 апреля во Дворце культуры Солигорска. Мероприятие приурочено к Международному дню здоровья и празднику Благовещения, которые отмечаются 7 апреля.

Регистрация участников начнется в 11.00 в фойе Дворца культуры. В это же время стартует форум. В программе - выступления известных спортсменов, тренинги с профессиональными фитнес-тренерами. Запланированы мастер-классы заслуженных врачей и специалистов узкого профиля: кардиолога, диетолога, физиотерапевта, эндокринолога, онколога, валеолога.

Участникам предложат заполнить анкеты самоанализа своего здоровья и пригласят на "здоровую кофе-паузу". Гости также смогут посетить выставку современных технологий и услуг, связанных с профилактикой здорового образа жизни в Солигорском районе. Вход на форум-фестиваль свободный.

На мероприятии начнется набор участников инициативы "Жить здорово" в рамках проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси. Инициатива направлена на снижение риска развития неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей Солигорска и Солигорского района.-0-