Афиша выходного дня: праздник "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и мотофест под Барановичами

"Афиша выходного дня" приглашает своих читателей в предстоящий уик-энд стать участниками культурной программы "Купалаўскія дні - 2019", побывать на заключительном в этом сезоне концерте "Джазовых вечеров", совершить путешествие по старинному Минску, сделать селфи с самыми рейтинговыми кошками мира и увидеть трогательный фильм "Хатико: самый верный друг" в белорусской озвучке.

Застоличная афиша зовет отметить Купалье на празднике "Александрия собирает друзей", посетить фестиваль "Дукорская брама" и MotoFestWest под Барановичами.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 6 июля

Утро проведем на выставках

Фото из архива

Экспозиция "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей", которая посвящена 25-летию белорусского рубля и годовщине деноминации 2016 года, представлена в Музее современной белорусской государственности.

На выставке можно увидеть оригиналы предметов, которые иллюстрируют процесс разработки действующего банкнотного ряда и создания монет. Это утвержденные эскизы действующего банкнотного ряда, водяные знаки, неразрезанные банкнотные листы, образцы модифицированных банкнот, комплекты заготовок для монет Беларуси и многое другое.

Выставка организована Музеем современной белорусской государственности совместно с Национальным банком. Материалы, представленные на временной экспозиции, отражают хронологию становления наличного денежного обращения в Беларуси на современном этапе после проведения деноминации 2016 года.

Вход платный.

Место: ул.К.Маркса, 38.

Время: с 10.00 до 16.00.

Выставка "Первые имена русского балета" из фондов Российской государственной библиотеки искусств открыта в Музее истории театральной и музыкальной культуры в Минске. Коллекция библиотеки насчитывает около 80 тыс. единиц, большую ее часть составляют театральные фотографии известных российских фотохудожников, которые запечатлели выдающихся деятелей театра в жизни и на сцене с 1890-х годов до наших дней.

В основу экспозиции входят фотографии семьи Петипа. Учитель и вдохновитель современных мастеров танца Мариус Петипа открыл новую страницу истории русского балета, которая изобилует великими именами. На выставке можно увидеть фотографии не только самого мастера, но и членов его семьи: жены Любови Савицкой и дочерей Марии, Надежды, Веры. Все они были балеринами. Фотоархив семьи Петипа включает более трехсот подлинных фотографий, сделанных с 1860-х по 1960-е годы, в том числе редкие портреты.

Фотопроект позволит проследить преемственность русского балета, которая развивалась в течение последнего века. Анна Павлова, Михаил и Вера Фокины, Вацлав Нижинский, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Галина Уланова, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Майя Плисецкая, Наталья Бессмертнова, Юрий Григорович. Эти люди составили славу русского балета и известны всем. К слову, на выставке можно увидеть не только фотографии, но и фотооткрытки, многие с автографами.

Вход платный.

Место: пер.Музыкальный, 5.

Время: с 10.00 до 17.30.

Выставка "Испанская характерная кукла" работает в Гостиной Владислава Голубка. В экспозицию вошли более 300 экземпляров кукол размером от 17 до 70 см, разных рас, полов и возрастов из частной коллекции Светланы Пинчук.

Характерные испанские куклы восхитительны и очень похожи на настоящих детей. Мимика кукол передает целую гамму чувств и эмоций: радость, грусть, обиду, злость, удивление, страх. Их лица напоминают сказочных персонажей из мультипликационных сериалов.

Испанские характерные куклы выпускались недолго и были очень популярны в середине 1990-х годов. Их производство было сосредоточено в городе Онил. Десятки фабрик выпускали кукол с забавными личиками, виниловой головкой, вставными глазками и мягко-набивным туловищем. В народе за ними закрепили прозвище Gestitos (маленькие кривляки), но в 1997 году по решению суда они были сняты с производства как очень натуралистичные, из-за чего многие дети их боялись, принимая за маленьких живых людей.

Вход платный.

Место: пл.Свободы, 15.

Время: с 11.00 до 18.30.

Днем перенесемся в старинный Минск

Фото из архива

Экскурс в историю города предлагает провести образовательный проект "Вандроўкі ў мінулае".

На субботу запланированы три экскурсии:

14.00 - "Минские истории" (прогулка начинается возле входа в городскую ратушу).

16.30 - "Зигзаги минского прошлого" (прогулка начинается возле Центрального книжного магазина).

19.00 - "Интересный Губернаторский сад" (прогулка начинается возле входа в Белорусский государственный цирк).

"Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours" - это образовательно-социальный проект, посвященный пешим прогулкам по Минску. Экскурсии в подобном формате давно проводятся по всему миру и пользуются огромной популярностью.

Заранее записываться на экскурсию не нужно. Средняя продолжительность прогулки - 1,5 часа. Экскурсии устраивают при наличии не менее 10 участников, в дождь мероприятия не проводятся.

Участие бесплатное.

Место: пл.Свободы, 2, пр.Независимости, 19 и пр.Независимости, 32.

Время: 14.00, 16.30 и 19.00.

Вечером отпразднуем Купалье в Ботаническом саду

Фото из архива

Культурно-просветительское мероприятие "Купальский вечер в Ботаническом саду" познакомит минчан и гостей города с белорусскими купальскими традициями.

Купалье - древний праздник середины лета, связанный с земледельческим календарем, восхваляющий цветение и плодородие, единение с природой, уважение ее красоты и наивысшего расцвета. Посетители Ботанического сада станут активными участниками театрализованного представления купальского вечера, последуют его обычаям и традициям.

В саду прозвучат песни, будут организованы игры, забавы и хороводы. Огня добавят фаер-шоу и традиционный купальский костер. После захода солнца настанет время волшебства, поиска мифического цветка папоротника. Прикоснуться к магии и набраться целебной силы трав гостям помогут профессиональные экскурсоводы сада. Они проведут экскурсии по коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений.

Сплести венок, погадать и найти своего суженого, попробовать старинные напитки и чай, зажечь купальский костер, увидеть световое шоу на воде - все это гости праздника смогут сделать в течение купальского вечера.

Вход платный.

Место: ул.Сурганова, 2в.

Время: с 18.30 до 23.00.

И насладимся прекрасной музыкой на фестивале "Джазовые вечера"

Фото из архива

Седьмой фестиваль "Джазовые вечера" каждую субботу с 22 июня собирал меломанов у столичной ратуши. В этом году минчанам и гостям столицы свое творчество представили музыканты из Бельгии, Италии, Швеции и Исландии.

В последний день фестиваля, 6 июля, минчане и гости столицы услышат американского музыканта в четвертом поколении, виртуозного джазового органиста и вокалиста, дважды номинанта на премию "Грэмми" Джои ДеФранческо, которого критики и читатели журнала DownBeat ежегодно выбирают лучшим джазовым органистом с 2003 года. Ожидается встреча с аутентичным американским семейным джазовым дуэтом из США The Baylor Project. В его исполнении зрители услышат джаз с отчетливым привкусом госпела, блюза и соула.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 20.30 до 23.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июля

Утром увидим самых рейтинговых кошек мира

Фото из архива

Провести время с семьей, зарядиться позитивом и пообщаться с дружелюбными котами и кошками можно на Национальном финале международного рейтинга - Top Cat Беларуси 2019, который пройдет во Дворце культуры железнодорожников.

Можно увидеть самых знаменитых и титулованных кошек Европы, СНГ и Беларуси, чемпионов Европы и мира, многократных победителей всемирных выставок, а также торжественное представление и награждение лучших кошек Беларуси - национальных победителей международного рейтинга Top Cat.

Запланированы разнообразные шоу, ринги и презентации, интереснейшие семинары от ведущих ветеринарных и фелинологических специалистов Беларуси.

Вход платный.

Место: ул.Чкалова, 7.

Время: с 10.00 до 19.00.

Днем присоединимся к культурной программе "Купалаўскія дні - 2019"

Вязынка. Фото из архива

Государственный литературный музей Янки Купалы с 23 июня проводит культурную программу "Купалаўскія дні - 2019". Традиционно в честь дня рождения поэта 7 июля в парке им. Янки Купалы состоится возложение цветов к памятнику Янки Купалы.

Мероприятия продолжатся в мемориальном заповеднике "Вязынка" (Минская область, Молодечненский район), где пройдет республиканский праздник поэзии, песни и народных ремесел "З адною думкаю аб шчасці Беларусі...". В этом году в нем выступит экс-солист ансамбля "Песняры" Александр Виславский с часовой программой "Тутэйшы" на слова Янки Купалы.

Кроме того, посетители смогут осмотреть экспозицию музея, которая разделена на две части: мемориальную и историко-литературную. В мемориальной части размещается выставка с типичным убранством, характерным для крестьянских домов конца XIX столетия со старинными предметами мебели и посуды, ходунками и детской коляской. А историко-литературная часть посвящена детству и юношеству Янки Купалы, где представлены различные автобиографические материалы и рукописи, книги и фотографии.

Вход свободный.

Место: парк им. Я.Купалы.

Время: начало в 11.00.

Вечером посмотрим "Хатико: самый верный друг" в белорусской озвучке

Проект "Беларускія ўікэнды" представит минчанам фильм "Хатико: самый верный друг" - одну из самых трогательных историй о дружбе собаки и человека - на белорусском языке.

Фильм "Хатико: самый верный друг" (2008) основан на реальных событиях из жизни одной японской семьи. Знаменитая британско-американская мелодрама с Ричардом Гиром в главной роли - это рассказ о настоящей верности. Профессор Уилсон подобрал пса породы акита-ину, когда тот был еще щенком. Между животным и человеком завязалась дружба - настолько крепкая, что Хатико каждое утро провожал хозяина на железнодорожную станцию, когда тот отправлялся на работу, и терпеливо дожидался его возвращения. Однажды профессор не вернулся. Но пес еще целых девять лет приходил на вокзал в надежде его встретить.

Вход платный.

Место: кинотеатры "Москва" и velcom cinema.

Время: начало в 17.00 и 18.30.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Праздник "Купалье" в Александрии

Фото из архива

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") состоится в агрогородке Александрия (Могилевская область) 6-7 июля. Гулянья традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Главной на празднике станет тема малой родины.

"Купалье" соберет на своих площадках представителей Беларуси, России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Делегации стран-участниц представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства.

На малой сцене 6 июля состоится торжественное открытие и концерты, где выступят творческие коллективы регионов Беларуси и других стран - участниц праздника. Кульминацией первого дня станет гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке и фейерверк. В ночь с 6 на 7 июля пройдет молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей. 7 июля творческие площадки продолжат работу, а на главной сцене состоится церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса области, а затем выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и ансамбля "Сябры".

Площадка "Творчасць маладых" станет местом демонстрации спортивных, творческих, научно-технических программ и достижений молодежи. Здесь состоится музыкально-игровая программа "Казка пра чароўную кветку", концерты молодежных творческих коллективов "Поколение NEXT" и бардовской песни, квесты. Запланирована работа выставки-ярмарки изделий учреждений образования и социальной защиты Могилевской области, показ лучших образцов декоративно-прикладного и технического творчества.

Интересной обещает стать площадка с цирковыми выступлениями. Полеты самолетов и парашютистов продемонстрирует Могилевский аэроклуб ДОСААФ имени А.М. Кулагина. Областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов организует работу спортивных площадок. Также установят фотозоны, а для маленьких посетителей - аттракционы.

ОАО "Минский тракторный завод" презентует свою продукцию на площадке "Зроблена ў Беларусi". Кроме того, на ней проведут "Праздник кваса" с презентацией брендового напитка праздника, разработанного по специальной рецептуре.

Во время фестиваля будут работать павильоны "Кніжны кірмаш" и "Друкарскі двор" с зонами производства бумаги и печати. Запланированы презентации новых книг и журналов, автограф-сессии, конкурсы.

Для того чтобы гости и участники "Купалья" чувствовали себя комфортно, будет организовано не менее 3 тыс. посадочных мест в объектах общепита. Протяженность торговой экспозиции составит 1,2 км.

Ожидается, что в этом году красивый белорусский праздник посетят не менее 100 тыс. человек. Начало мероприятий в 11.00, вход свободный.

Купалье в Суле

Фото из архива

Парк-музей интерактивной истории "Сула" (Минская область) приглашает любителей активного отдыха, культуры и истории отметить 6-7 июля праздник Купалье. Каждый участник сможет найти себе занятие по душе и погрузиться в атмосферу традиционного славянского праздника.

Для любителей танцев пройдут мастер-классы по средневековым и народным танцам. Гости проверят свою силу и ловкость, отведают вкуснейшие блюда белорусской и литвинской кухни, примут участие в различных конкурсах и активностях, а также научатся плести венки. Также в программе - театрализованные представления, игры, квесты и музыкальные сюрпризы.

Для самых маленьких организаторы подготовили игры, хороводы, встречу с персонажами из белорусской мифологии, мастер-классы и другие активности.

Вход платный. Время проведения: с 12.00 до 18.00.

Фестиваль "Дукорская брама"

Фото bestbelarus.by

В деревне Дукора (Минская область) 6 июля пройдет четвертый ежегодный фестиваль "Дукорская брама", который в этот раз будет посвящен цирковому искусству. Гостей ждут выступления цирковых коллективов и исполнителей в жанрах жонглирование, эксцентрика, клоунада, акробатика, дрессировка и др. Кроме цирковых номеров фестиваль украсят выступления известных музыкальных коллективов.

13.00 - открытие фестиваля.

14.00 - номера в жанрах клоунады, гимнастики и дрессуры от коллектива Белорусского государственного цирка.

15.00 - акробатический номер от уличного театра "Вир".

16.00 - выступление дуэта "Мим-шоу БонУс".

17.30 - номер вольтижеров от конно-спортивного клуба "Триумф".

19.30 - номера в жанрах жонглирования и силовой атлетики от коллектива Белорусского государственного цирка, мастер-классы и интерактивы.

20.30 - выступление иллюзиониста Максима Карповича.

22.50 - воздушная гимнастика: номер от коллектива Белорусского государственного цирка, фаер-шоу, салют. Закрытие фестиваля.

Мероприятия пройдут по адресу ул. Школьная, 3. Вход платный.

MotoFestWest под Барановичами

Фото из архива

Фестиваль MotoFestWest состоится 5-7 июля на турбазе "Лесное озеро" недалеко от г.Барановичи (Брестская область). Мероприятия пройдут под открытым небом на берегу озера Гать. Ожидается приезд участников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

MotoFestWest - это несколько дней живого звука, рева моторов и хорошего настроения. Организаторы подготовили интересную программу, которая придется по душе каждому.

В рамках MotoFestWest пройдут соревнования по рыбной ловле, турниры по американскому футболу и армреслингу среди мужчин и женщин, интеллектуальные игры, квесты, чемпионаты, а также пенное шоу, дискотека и много других захватывающих развлечений. Кроме того, для гостей выступят известные музыкальные группы.

Во время фестиваля также отметят Купалье. В программе - поиск "папараць-кветкi", купальский костер и запуск венков в озеро.

Вход платный. Заезд участников мероприятия начнется в пятницу в 9.00.-0-