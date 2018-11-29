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Афиша выходного дня: рождественские ярмарки, форум классической музыки и фестиваль "Березинская рампа"

Регионы 29.11.2018 | 16:25

В первые зимние выходные "Афиша" предлагает читателям окунуться в предновогоднюю суету на рождественских ярмарках, прокатиться со снежной горки в "Песочнице", побывать всей семьей на фестивале "Маленькая тусовка", посетить сразу четыре выставки, а морозные вечера провести за просмотром интересных фильмов.

Застоличная афиша приглашает погрузиться в театральную атмосферу фестиваля "Березинская рампа" в Березино, насладиться шедеврами классической музыки на форуме "Восток-Запад" в Гомеле, поднять себе настроение под зажигательные "Мелодии еврейской души" в Гродно и, конечно, зарядиться новогодним настроением на рождественских ярмарках в Бресте.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 1 декабря

Утро проведем с семьей на игровом фестивале "Маленькая тусовка"

В Минске 1 и 2 декабря пройдет большой семейный игровой фестиваль "Маленькая тусовка". Для детей организаторы подготовили самую большую в истории фестиваля игровую зону.

Кроме анимационной шоу-программы, на фестивале можно увидеть говорящих роботов, попасть в зону виртуальной реальности, попрыгать на батутах и поиграть в мини-гольф. Также для посетителей будет работать спортивная зона, игровая - для малышей, творческие - для рукоделия и развития, где юные художники нарисуют свои шедевры, а будущие стратеги научатся игре в шахматы.

В рамках фестиваля пройдет множество мастер-классов и конкурсов, будет работать маркет ремесленников, где можно найти интересные подарки к Новому году.

Вход свободный.

Место: торговый центр "DiaMond City" (пересечение ул.Громова и МКАД).

Время: с 11.00 до 18.00.

Днем посетим выставку аналоговой фотографии и кино…

Фото artel.gallery
Фото artel.gallery

Выставка "Віленскі фестываль аналагавай фатаграфіі і кіно" проходит в Минске в рамках культурного сотрудничества между Беларусью и Литвой.

В фотовыставке приняли участие 30 авторов из разных стран мира. Чтобы показать все разнообразие работ, экспозицию представили одновременно на двух площадках: в Национальном центре современных искусств и в галерее-кафе "Артель", где запланированы мастер-классы по работе с аналоговыми материалами для любителей и профессиональных фотографов.

Виленский фестиваль появился из-за желания кураторов вернуть фотографии надлежащее ей пространство и границы. В современной массовой культуре фотография - это исключительно плоское 2d-изображение, которое чаще всего создано для публикации в социальных сетях. Она непригодна для фотографов и зрителей, которые хотят непосредственного контакта.

Вход платный.

Место: Национальный центр современных искусств (ул. Некрасова, 3); галерея-кафе "Артель" (пр. Независимости, 58/1-6).

Время: с 11.00 до 19.00; с 10.00 до 19.00 (соответственно месту проведения).

… и откроем зимний сезон в "Песочнице"

Зимний сезон в эти выходные начинает популярная минская площадка "Песочница".

Посетители смогут поводить хороводы вокруг елки и побывать на открытии рождественской ярмарки, где можно купить подарки ручной работы к Новому году. Традиционно будут работать фуд-траки и гриль-зона.

Первые выходные декабря в "Песочнице" будут посвящены зимнему отдыху и спорту. Здесь откроется снежная горка, фото- и интерактивные зоны. Также организаторы подготовили для посетителей катание на тюбингах, сноуборд-шоу, интерактивы и розыгрыши призов от спонсоров.

Работать в зимний период "Песочница" будет только по выходным.

Вход свободный.

Место: ул. Куйбышева, 45.

Время: с 13.00 до 21.00.

Вечер на кинофестивале "Человеческое достоинство, равенство, справедливость"

Кинофестиваль "Человеческое достоинство, равенство, справедливость" традиционно откроется в Минске 1 декабря - во Всемирный день борьбы со СПИДом. Организаторы стараются акцентировать внимание белорусского зрителя на значимости общечеловеческих прав человека, их универсальных ценностях и показать важность сотрудничества, взаимопонимания и взаимоуважения в обществе.

На протяжении десяти дней работы фестиваля, площадкой которого станет кинотеатр "Пионер", зрители смогут увидеть десять художественных картин из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США и Франции. Каждый фильм расскажет о значимости человеческой личности и уважении к ней.

Лентой открытия в субботу станет знаменитый американский драматический художественный фильм режиссера Жан-Марка Валле "Далласский клуб покупателей". Главный герой - электрик Рон Вудруф случайно попадает в больницу, где ему ставят диагноз СПИД. Доктора заявляют, что жить Рону осталось максимум месяц. Мужчина не принимает смертный приговор и начинает искать выходы из положения. В главных ролях - Мэттью МакКонахи и Джаред Лето.

Вход свободный (билеты можно получить в кассе кинотеатра с 1 по 10 декабря ежедневно с 14.00).

Место: кинотеатр "Пионер" (ул. Энгельса, 20).

Время: с 19.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря

Утром идем на рождественскую благотворительную ярмарку

Минский международный женский клуб супруг послов, дипломатов и иностранных представителей проведет в белорусской столице ежегодную Международную рождественскую благотворительную ярмарку.

Клуб осуществляет широкую гуманитарную и благотворительную деятельность. В частности, оказывает социальную поддержку и помощь многодетным семьям, тяжелобольным детям и людям с инвалидностью. В рамках этой деятельности и организуется международная рождественская ярмарка.

На ярмарке для продажи будут представлены национальные сладости, угощения, выпечка и напитки, сувениры, картины, книги. Для гостей ярмарки организуется концертная программа, а также розыгрыш лотереи.

Все средства, вырученные от продажи национальных сувениров и лотерейных билетов, будут направлены на благотворительные проекты.

Вход свободный.

Место: гостиница "Ренессанс" (пр. Дзержинского, 1Е).

Время: с 11.00 до 18.00.

День проведем на выставках

В библиотеке им. А.С.Пушкина проходит выставка "Твая Беларусь". Здесь представлены фотографии, которые были сделаны во время путешествий по знаменитым местам Беларуси. Среди них истоки Немана, Новогрудок, Заславль, Несвиж и другие. Особое место в материалах выставки занимает Минск: столица Беларуси показана с интересной и неизвестной стороны.

Авторы осознанно отказались от использования фильтров и фоторедакторов, благодаря чему фотоработы, представленные на выставке, еще больше передают цвета и атмосферу момента и места.

Вход свободный.

Место: ул. Гикало, 4.

Время: с 10.00 до 18.00.

Национальный художественный музей Республики Беларусь приглашает на выставку "Александр Штурман (1869–1944). Художник в путешествии" из коллекции Подляского музея в Белостоке, которая организована совместно с Польским институтом в Минске. На выставке зрители смогут ознакомиться с творчеством талантливого и уникального мастера Александра Штурмана.

Одной из ведущих тем в творчестве Александра Штурмана является европейская архитектура. Художник запечатлел меняющуюся в течение дня атмосферу прекрасных мест. Он не заботился о философских проблемах в своих произведениях и считал, что идею картины каждый расшифровывает индивидуально. Художник был великолепным колористом, любил работать на открытом воздухе. Особенно чувствительный к цвету, он использовал необыкновенно богатую палитру.

На выставке будут представлены более 100 произведений художника разных лет, которые отражают самые разнообразные грани его таланта. Это преимущественно пейзажи - виды Польши, Италии, Литвы, излюбленных мест многочисленных путешествий живописца, а также натюрморты и портреты.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 11.00 до 19.00.

Во Дворце искусств проходит выставка "Ингмар Бергман и его наследие в моде и искусстве", приуроченная к 100-летию со дня рождения шведского гения кинематографа.

Кадр из ролика "Уикенды с Бергманом" кинотеатра "Пионер"
Кадр из ролика "Уикенды с Бергманом" кинотеатра "Пионер"

В Минске выставку, которая была подготовлена Шведским институтом, представляют посольство Швеции в Республике Беларусь и Центр изобразительного и медиа искусства "Новая культурная инициатива". Выставка с успехом прошла в десятках стран по всему миру.

Все желающие смогут увидеть фотографии и видеоинсталляции, предметы одежды, олицетворяющие фирменный "Бергмановский" стиль. Молодые белорусские дизайнеры представят модели одежды, на создание которых их вдохновили картины Бергмана. В рамках выставки запланированы лекции киноведов и искусствоведов.

Вход свободный.

Место: ул. Козлова, 3.

Время: с 11.00 до 20.00.

"Страсть" Ингмара Бергмана

Кадр из фильма "Страсть"
Кадр из фильма "Страсть"

В предстоящие выходные продолжатся показы киношедевров Ингмара Бергмана. Так, 2 декабря в кинотеатре "Пионер" можно посмотреть один из самых сокровенных фильмов мастера о взаимоотношениях мужчин и женщин - психологическую драму "Страсть".

Картина расскажет об Андреасе Винкельмане, который уезжает на остров, расставшись с женой. Он ведет замкнутый образ жизни, пока случай не сводит его с соседями: архитектором Элисом, его супругой Эвой и их подругой Анной. Между ними складываются доверительные отношения, которые в скором времени перестают быть просто приятельскими.

Вход платный.

Место: кинотеатр "Пионер" (ул. Энгельса, 20).

Время: 18.40.

Вечером посмотрим фильм "Робин Гуд: Начало"

Кадр из трейлера к фильму
Кадр из трейлера к фильму

Столичные кинотеатры приглашают на премьеру американского приключенческого фильма "Робин Гуд: Начало" от режиссера Отто Батхерста.

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховик массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

ХІ областной фестиваль народных театров "Березинская рампа" в Березино

С 30 ноября по 2 декабря в городе Березино (Минская область) пройдет ХІ областной фестиваль народных театров "Березинская рампа". Лучшие любительские театральные коллективы Минщины поделятся творческими достижениями с поклонниками театрального искусства. В фестивале примут участие заслуженные любительские коллективы Республики Беларусь.

1 декабря в 11.30 легендарную "Матросскую тишину" Александра Галича представит народный театр Дворца культуры "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ". Театр им. У.Радзивилл Несвижского районного центра культуры предлагает вниманию зрителя в 14.00 свою версию пьесы А.Дударева "Чорная панна Нясвіжа" в драме "Бог ёсць любоў". Булгаковская "Зойкина квартира" будет представлена театром Вилейского Дворца культуры в 16.00. Драма "Клавдий" Евгения Балакина - еще одна версия восхождения на трон императора Римского государства будет представлена драматическим театром "Відарыс" в 19.00.

2 декабря в 13.00 театр из Молодечно выставляет на конкурс комедию Валентина Красногорова "Свидание по средам или сцены из семейной жизни". Авторский проект режиссера Дмитрия Шуманина - сюрреалистическую комедию "Мимо дождей" - представляет театр "Папараць-кветка" в 10.30.

В заключение зрителю в 15.00 будет представлен спектакль народного молодежного театра "Штурх" Дворца культуры "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", который приглашен на фестиваль в качестве гостя.

Оценивать исполнительское мастерство народных театров будет компетентное жюри, которое возглавит заслуженный артист Республики Беларусь профессор Владимир Андреевич Мищанчук.

Место проведения - Березинский районный центр культуры. Вход платный.

Рождественские и новогодние ярмарки в Бресте

В первый день зимы в областном центре заработают две ярмарки. Одна из них разместится на ул. Пушкинской - от площади Ленина до ул. Карла Маркса. Вплоть до 19 января с 11.00 до 22.00 жители и гости города смогут приобрести товары новогодней и рождественской тематики, угоститься глинтвейном и другими горячими напитками, кулинарными и кондитерскими изделиями. Продукция будет продаваться в стилизованных деревянных домиках. Такие же устанавливают на ул. Гоголя, где предпраздничная торговля развернется с 1 по 31 декабря. У покупателей с 10.00 до 19.00 будет возможность купить новогодние украшения, игрушки, гирлянды, искусственные ели, подарочные наборы, карнавальные костюмы, сувениры.

Живые ели в Бресте можно будет купить с 20 по 31 декабря. Елочные базары обустроят на 18 площадках, они появятся во всех микрорайонах. Самые крупные разместятся на ул. Гоголя, рядом с городскими рынками.

Открытие Форума классической музыки в Гомеле

IV форум классической музыки "Восток-Запад" пройдет в Гомеле с 2 по 23 декабря. Для ценителей классики организаторы мероприятия готовят музыкальные сюрпризы, объединенные тематикой "Восток-Запад".

Откроет форум концерт "Величественное барокко", который пройдет в колледже искусств имени Н.Соколовского 2 декабря в 18.30. В программе - шедевры барочного и классического репертуара в исполнении флейтиста Алексея Юринка, гобоиста Сергея Тумаркина и скрипачки Екатерины Пукст - одних из лучших инструменталистов Беларуси. Под симфонический аккомпанемент солисты исполнят произведения И.Баха, Г.Генделя, А.Вивальди и др.

Форум классической музыки - яркое событие в культурной жизни областного центра. По традиции во время серии декабрьских концертов известные классические музыканты совместно с Гомельскими городскими оркестрами исполняют шедевры академического музыкального искусства.

Начало всех концертов в 18.30. Вход платный.

Концерт-программа "Мелодии еврейской души" в Гродно

2 декабря в концертном зале УО "Гродненский государственный музыкальный колледж" состоится большой концерт "Мелодии еврейской души".

Маэстро Максим Рассоха и музыканты "М-КЛЕЗМЕР БЭНД" подготовили захватывающую программу для слушателей. На концерте прозвучит музыка из любимых кинофильмов "Ликвидация" и "Жизнь и приключения Мишки Япончика", традиционная народная клезмерская музыка, а также другие популярные еврейские мелодии, такие как "Хава Нагила", "Чирибим", "Семь сорок" и другие.

Начало мероприятия в 18.00. Вход платный.-0-

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