Афиша выходного дня: забег Санта-Клаусов, Рождественский оперный форум и "Солигорская палитра"

В преддверии новогодних праздников "Афиша выходного дня" подготовила интересные мероприятия на любой вкус. В эти выходные вы можете пробежать праздничный марафон в костюме Санта-Клауса, поучаствовать в кастинге проекта "Лучше Всех!", посетить серию выставок "Большого новогоднего фотопроекта", побывать на концерте органной музыки Иоганна Баха и на IХ Минском международном Рождественском оперном форуме, попробовать себя в фигурном катании, увидеть елочные игрушки ХХ века и сходить на выставку световых инсталляций.

Застоличная афиша приглашает посетить выставку-ярмарку "Солигорская палитра", окунуться в новогоднюю атмосферу на ярмарке в Гродно, увидеть коллекционные предметы с новогодними персонажами и героями мультфильмов в Витебске, окунуться в мир сказки на выставке живописи Виктора Барабанцева в Гомеле.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 15 декабря

Утро на праздничном марафоне Santa Run Minsk

Фото tourister.ru

Забег Санта-Клаусов впервые пройдет в Минске. В праздничном марафоне Santa Run Minsk, который состоится возле Цнянского водохранилища, смогут принять участие все желающие. Им предложат выбрать одну из четырех дистанций - 1,5, 5, 10 или 15 км.

Трасса пройдет вокруг водоема, обязательное условие - наличие костюма Санты или другого праздничного наряда. Организаторы рассчитывают собрать не менее 500 участников. Все они получат новогодние открытки, которые смогут отправить близким, а спортсмены на 5, 10 и 15 км также электронные чипы для точного определения потраченного на забег времени, питьевую воду, горячий чай с печеньем и мандаринами.

Чтобы зарегистрироваться на забег, нужно заплатить регистрационный сбор.

Место: Цнянское водохранилище.

Время: старт в 11.15.

…или на кастинге проекта "Лучше Всех!"

В музыкальном продюсерском центре "Золотые голоса" 15-16 декабря состоится выездной кастинг проекта "Лучше Всех!" с Максимом Галкиным.

К участию в кастинге приглашаются дети от 3 до 11 лет, которые поют, танцуют, стоят на голове, показывают фокусы, бросают мяч лучше других или умеют делать что-то яркое и удивительное. А также дети, которые проявляют экстраординарные способности в творчестве, спорте, науке, комфортно чувствуют себя в диалоге со взрослыми и мечтают о большой сцене.

Для участия в кастинге необходимо зарегистрироваться по телефону +375291547100.

Место: ул.Куйбышева, 22 (каб. 314).

Время: с 10.00.

День на выставках "Большого новогоднего фотопроекта"

Фото из архива

В преддверии новогодних праздников в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь представлен проект, в рамках которого зрители смогут посетить три фотовыставки.

Экспозиция "Когда елки были большими" подготовлена в рамках исследовательского проекта "Археология белорусской фотографии". Здесь представлены искренние и бесхитростные фотографии, которые были найдены в семейных фотоальбомах и архивах белорусских фотографов, художников и просто любителей искусства. Экспозиция любительской новогодней фотографии из семейных альбомов как нельзя лучше передает дух того времени, когда фотографирование детей и взрослых у празднично наряженной елки было едва ли не самым любимым и самым главным семейным и коллективным ритуалом.

Фотографическая выставка "PROЕЛКИ" объединит творческие работы известных белорусских фотографов. В одном экспозиционном пространстве соединились и строгая документальность, и креативные поиски красоты ускользающего момента. А определенная меланхоличность и отстраненность взглядов фотографов на новогоднюю суету соседствует с доброй иронией и безграничной позитивностью ожидания прихода очередного календарного года с новыми надеждами.

Замыкает серию новогодних фотовыставок удивительный проект "Рождественские открытки из коллекции Дмитрия Серебрянникова". На выставке продемонстрированы редкие образцы рождественских открыток начала ХХ века из собрания известного минского коллекционера.

Вход платный.

Место: ул. Некрасова, 3.

Время: с 11.00 до 19.00.

Продолжим день на мастер-классе по фигурному катанию

Фото rides.zone

На катке в районе Дворца спорта продолжаются мастер-классы по фигурному катанию с чемпионами Беларуси и многократными призерами международных соревнований. Поучаствовать могут все: и те, кто только мечтает освоить коньки, и те, кто хочет усовершенствовать свои навыки. Профессиональные тренеры обучат желающих азам фигурного катания, познакомят с техникой выполнения таких базовых элементов как "змейка", "фонарики", "пистолетик" или "ласточка".

Посетителей также ждут конкурсы, подарки, зажигательная музыка и море позитивных эмоций.

Мастер-классы проходят каждую неделю в поддержку чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

Сеанс катания на катке, как и прокат коньков, платный.

Место: сезонный каток на пр.Победителей, 4а.

Время: с 12.00 до 13.00.

Вечером насладимся органной музыкой Иоганна Баха

Фото из архива

Пятый концерт цикла грандиозного музыкального проекта "Весь органный Бах" пройдет в Красном костеле. Органист Юрий Габрусь при участии Государственного камерного хора Республики Беларусь исполнит органные сочинения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Юрий Габрусь с 2003 года является титулярным органистом Новоапостольской церкви в Минске, постоянным участником ансамбля "Камерные солисты Минска" под руководством дирижера и клавесиниста Дмитрия Зубова, а также цикла концертов органной и вокальной музыки заслуженного коллектива Государственного камерного хора Республики Беларусь "Вопреки Гравитации" в Красном костеле.

Вход платный.

Место: ул.Советская, 15.

Время: с 20.00.

...или проведем за просмотром фильма "Аквамен"

Фото release-series.com

На этой неделе в Минске состоялась премьера американского фантастического боевика режиссера Джеймса Вана "Аквамен".

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей.

В главных ролях: Эмбер Херд, Дольф Лундгрен, Джейсон Момоа, Николь Кидман, Грэм МакТавиш, Патрик Уилсон.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря

Утром идем за подарками на новогодние ярмарки

Фото из архива

Полезно провести время, окунуться в атмосферу праздника и унести кусочек Нового года с собой можно на большом новогоднем маркете, который проходит в ТРЦ "Green City".

На выставке-ярмарке вы обнаружите большой выбор елочных украшений, гирлянд, предметов интерьера и изделий ручной работы, которые украсят дом и сделают его по-настоящему праздничным. Также на маркете можно приобрести необычные новогодние подарки для друзей и близких.

Организаторы подготовили интересные мастер-классы, дегустации вкуснейших пряников, шоколада, конфет и восточных угощений. Будет действовать бесплатная детская комната, а по выходным работать аниматоры. Все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и даже получить подарки.

Вход свободный.

Место: ул. Притыцкого, 156.

Время: с 10.00 до 22.00.

У Дворца спорта также будет работать ярмарка "Калядны кiрмаш", которая каждый год пользуется большой популярностью у минчан и гостей столицы. Здесь поставят 32 павильона в виде празднично украшенных домиков. Кроме сувениров, елочных украшений и новогодних подарков в продаже будет продукция предприятий общественного питания, глинтвейн и другие напитки.

Вход свободный.

Место: площадка возле Дворца спорта.

Время: с 12.00 до 22.00.

Днем посетим выставку елочных игрушек "В гостях у сказки"

Фото из архива

Уникальная выставка коллекции елочных игрушек ХХ века поможет окунуться в атмосферу радости и предвкушения чуда. На выставке представлены более 800 елочных игрушек, среди которых самые первые игрушки, сделанные из картонажа и ваты, монтажные игрушки, а также игрушки военного времени.

Вы сможете увидеть частную коллекцию елочных игрушек витебского коллекционера Натальи Ковалевой. Центральное место в экспозиции займет елка, которая порадует блеском своих огней, старинных бус и елочных украшений, а также целый парад Дедов Морозов, которые прибыли из разных городов. Особое место в экспозиции занимают любимые малышами фигурки животных, персонажи мультфильмов и сказок.

Вход платный.

Место: Дом-музей I съезда РСДРП (пр. Независимости, 31а).

Время: с 11.00 до 19.00.

Вечером насладимся оперной музыкой на IХ Минском международном Рождественском оперном форуме

Фото из архива

Большой театр оперы и балета Беларуси на протяжении девяти лет собирает на своей сцене признанных звезд оперной сцены и приглашает зрителей увидеть новые постановки, лучшие спектакли текущего и прошлых сезонов и фестивальные премьеры. В этом году IХ Минский международный Рождественский оперный форум проходит с 13 по 21 декабря. За это время в театре покажут четыре оперные постановки и два больших концерта.

16 декабря прозвучит опера "Тоска" Джакомо Пуччини, дирижером которой выступит маэстро Джанлука Марчано. Роль самой красивой женщины Рима Флории Тоска исполнит сербская дива Драгана Радакович. Партию возлюбленного Флории художника Марио Каварадосси исполнит заслуженный артист России, народный артист Татарстана лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Ахмед Агади.

Вход платный.

Место: ул. Парижской Коммуны, 1.

Время: с 18.00.

Или сходим на выставку световых инсталляций

Фото dream-land.by

Парк развлечений "Дримлэнд" открыл зимний сезон новой выставкой световых инсталляций, где можно хорошо провести время на свежем воздухе. Более 30 светящихся фигур разбросано по всему парку: здесь и новый динамичный тоннель, и 10-метровый водопад, и "музыкальные" композиции.

Всех гостей ожидает яркое и красочное шоу световых огней. Кроме выставки взрослые и дети смогут посетить резиденцию Деда Мороза, зеркальный лабиринт, а также вкусно покушать и согреться горячими напитками.

Вход платный.

Место: ул. Орловская, 80.

Время: с 16.30 до 23.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Республиканская выставка-ярмарка в Солигорске

Фото i.ytimg.com

XXX Республиканская выставка-ярмарка "Солигорская палитра" проходит с 12 по 15 декабря в Солигорске (Минская область). В ярмарке участвуют белорусские предприятия, ремесленники, индивидуальные предприниматели - всего около 45 участников. В числе крупных брендов - производитель трикотажных изделий ОАО "Купалинка".

Покупателям представлен широкий ассортимент товаров народного потребления, среди которых одежда, обувь, текстиль, головные уборы, косметика, парфюмерия, бижутерия, украшения, а также большой выбор новогодних подарков и сувениров. Из продуктов питания - мед, специи, чай.

В дни выставки пройдет конкурс детского рисунка "Зимняя сказка", организованный совместно с Солигорской детской художественной школой искусств. Жюри определит лучшие работы новогодней тематики. Обладатели первого, второго и третьего места в трех возрастных группах получат дипломы и подарки.

Выставка-ярмарка проходит в городском Дворце культуры (ул. Козлова, 41) с 10.00 до 19.00. Вход свободный.

Новогодняя ярмарка в центре Гродно

Фото из архива

Новогодняя ярмарка в центре Гродно начнет работу на площади Ленина с 15 декабря. На самой крупной ярмарке в центре города разместятся нестационарные торговые объекты по продаже кулинарной продукции, праздничных товаров. Традиционно на площади появятся аттракционы, другие возможности для развлечений. Будет организовано музыкальное сопровождение. Ярмарка будет открыта до старого Нового года.

"Новогодний слет коллекционеров" в Витебске

Фото из архива

В преддверии рождественских и новогодних праздников 15 декабря пройдет выставка одного дня "Новогодний слет коллекционеров". Экспозиция объединит сотни различных вещей, среди которых открытки, марки, значки и многое другое. Ожидается, что приедут 40-50 коллекционеров не только из регионов Беларуси, но и гости из России (Смоленск и Санкт-Петербург). В числе экспонатов предметы ХХ-ХХI веков.

С 10.00 до 14.00 выставочный зал превратится в огромное пространство, где можно будет увидеть предметы с новогодними персонажами (открытки и марки), героями мультфильмов. Также участники привезут редкие банкноты и монеты.

Для детей пройдет розыгрыш около 100 призов. Коллекционеры что-то из своих собраний выставят в качестве подарка.

Выставка будет проходить в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Вход платный.

Выставка живописи Виктора Барабанцева в Гомеле

Фото из архива

Выставка живописи Виктора Барабанцева "Белая казка... Зіма беларуская..." открылась в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей.

В экспозиции - около 40 произведений белорусского мастера. Тематически работы можно разделить на два блока. В одном - зимние праздники календаря: веселые Коляды, народные новогодние гуляния, обычаи, обряды, символы и т.д.

Другая часть позволит проникнуться красотой белорусских земель в зимнее время года, пригласит в путешествие по заснеженным гомельским и минским улочкам, а также по городам других стран. Завораживающе чистая природа, укутанная в белоснежные одежды, подарит необыкновенное ощущение сказки и волшебства, ожидания чуда.

Виктор Барабанцев, уроженец Гомеля, в 1968 году окончил Минское художественное училище, в 1978 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт. Его педагогами были народные художники Беларуси Гавриил Ващенко и Владимир Стельмашонок. Среди белорусских авторов Виктор Барабанцев выделяется как мастер монументальной живописи. А главные источники его творческого вдохновения - белорусская земля и ее люди.

Увидеть работы белорусского живописца можно будет по 13 января с 10.00 до 18.00 в выходные дни и с 11.00 до 19.00 в будние. Вход платный.-0-