16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области намолотили 1 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Всего по стране намолочено 8,365 млн т зерна при средней урожайности 37,4 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 33,2 ц/га). В Минской области собрали более 2 млн т зерна, Гродненской - более 1,6 млн т, Брестской - свыше 1,4 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской - более 1 млн т, Гомельской - чуть более 1 млн т.

По данным на 16 октября, собрано 1,853 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 452,1 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,1%. Картофель убран с 23,2 тыс. га, что составляет 92,3% от плана. Накопано 660,6 тыс. т (урожайность - 285 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,33 тыс. га (72,2% плана), собрано 94,9 тыс. т при урожайности 219,1 ц/га.

Кукурузу убрали с 842,6 тыс. га (69,1% от запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 796,9 тыс. га (79,3% плана), собрано 19,061 млн т зеленой массы при урожайности 239,2 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 45,7 тыс. га (21,4% плана), намолочено 305,6 тыс. т.

Льнотреста поднята с 47 тыс. га, что составляет 99,2% от уборочной площади. Заготовлено 156 тыс. т при средней урожайности 36,3 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,8 ц/га).

Кроме того, в Беларуси заготовлено 866,7 тыс. т сена (85,8% от плана), 13,416 млн т сенажа (106,5%) и 16,326 млн т силоса (85,2%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 92,7% от плана.-0-