3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области убрали более половины площадей зерновых, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

По данным на 3 августа, аграрии региона намолотили более 456 тыс. т зерна. Среди передовиков по намолоту в этой уборочной страде и хозяйства Речицкого района. Молодежный экипаж Антона Держановского и Андрея Манькова из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна. Они стали первыми молодежными тысячниками в районе. Теперь парни стремятся к двухтысячному рубежу. Комбайнер и его помощник впервые работают в тандеме. Слаженности и полнейшему пониманию содействует тот факт, что они кумовья и свояки.

"Рабочий день начинается в шесть-семь утра. По команде агронома выходим в поле. Обед, ужин, вода в поле по расписанию. В сезон - полная загрузка. Когда ухожу из дома, дети еще спят, возвращаюсь - уже спят", - с улыбкой рассказал комбайнер. Сыну Антона 2,5 года. Малыш просил папу прокатиться на комбайне. Мечта исполнилась: отец поднимал сына в кабину корабля полей. Дочку комбайнер с супругой собирает во второй класс.

На комбайнах Антон Держановский работает с 2016 года. Для него это малый юбилей - пятый сезон. На комбайне GS-10 2017 года выпуска это первая уборочная. До этого Антон работал на более старшем GS-12. В кабине комфортно, даже если за бортом 37-градусная жара.

К заветной тысяче напарники в этом году шли с 9 по 27 июля. В подарок за преодоленный рубеж получили микроволновую печь. В предыдущие сезоны - пылесос и кухонный комбайн.

Скорость приближения к каждой тысяче зависит от урожайности и того, как себя ведет техника. К слову, за годы работы изучили организм комбайна, устранить какие-то небольшие неполадки могут и на месте. "Перегоняем машину на мехдвор только в самых сложных случаях. Важно сработать без простоев, не допустить потери зерна", - подчеркнули напарники.

Сейчас на агропредприятии убрали без малого 80% площадей зерновых. Уверенно идут по финишной прямой. Средняя урожайность выше прошлогодней - 42 ц/га. В хозяйстве этот год называют щедрым. Аграрии намолотили 12,5 тыс. т. Погодные условия сопутствовали. Плюс был заготовлен элитный семенной фонд.

В БРСМ также пристально наблюдают за успехами молодежи. На хлебных клиньях в Речицком районе работают четыре молодежных экипажа, два из них уже преодолели тысячный рубеж. Первый секретарь Речицкого райкома БРСМ Ксения Кочановская отметила, что тщательно отслеживает результаты намолота молодежными экипажами и тоннаж, перевезенный молодыми водителями. "В торжественной обстановке мы чествуем передовиков в рамках республиканского проекта "Молодежь за урожай", - рассказала девушка. Антон Держановский и Андрей Маньков стали первыми в Речицком районе.

Республиканский проект "Молодежь за урожай" стартовал 12 июля. Это своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур. Традиционно проект включает две номинации - "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Предусмотрена комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2021 и #роднаенароднае.

Молодежный проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и других заинтересованных. Он способствует повышению уровня национальной продовольственной безопасности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля, закреплению молодежи на селе. За три года в нем приняли участие 2026 молодежных экипажей и 1688 молодых водителей.-0-

Фото Сергея Холодилина