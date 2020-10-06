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06 октября 2020, 20:06

Аграрии Гомельской области убрали около 70% площадей кукурузы на силос

Фото из архива
Фото из архива
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6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области убрали около 70% площадей кукурузы на силос, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

По состоянию на 6 октября убрано 194,9 тыс. га. В пятерке лидеров Мозырский, Наровлянский, Жлобинский, Добрушский и Кормянский районы.

Сухой теплый октябрь способствует сохранению набранных темпов. Параллельно идет заготовка кормов для нужд животноводства.

Ежедневно экипажи выходят в поле и для уборки кукурузы на зерно. Пройдено 9,9 тыс. га, или 18% площадей. Лидируют Светлогорский (79%) и Мозырский (61%) районы. Средняя урожайность зерна кукурузы - 48 ц/га.-0-

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