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Новости темы " Уборочная кампания"
6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области убрали около 70% площадей кукурузы на силос, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.
По состоянию на 6 октября убрано 194,9 тыс. га. В пятерке лидеров Мозырский, Наровлянский, Жлобинский, Добрушский и Кормянский районы.
Сухой теплый октябрь способствует сохранению набранных темпов. Параллельно идет заготовка кормов для нужд животноводства.
Ежедневно экипажи выходят в поле и для уборки кукурузы на зерно. Пройдено 9,9 тыс. га, или 18% площадей. Лидируют Светлогорский (79%) и Мозырский (61%) районы. Средняя урожайность зерна кукурузы - 48 ц/га.-0-