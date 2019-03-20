Аграрии Гродненской области приступят к массовому весеннему севу в конце марта

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев яровых культур в Гродненской области планируется начать на следующей неделе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Валерий Хелский.

В некоторых районах локально эти работы уже начаты. Однако сейчас аграрии ориентируются прежде всего на погоду.

Всего под яровые культуры в регионе отведено около 337 тыс. га, из них около 166 тыс. га - под зерновые. На площадях в 95 тыс. га планируется высадить кукурузу, около 32 тыс. га будет отведено под сахарную свеклу. Лен будет выращиваться на площади в 7 тыс. га, еще 3,2 тыс. га отведут под картофель.

"Создан достаточный запас семенного материала. По некоторым культурам его количество доведено до 130% от требуемого", - отметил Валерий Хелский. Сейчас в регионе активно ведутся другие необходимые работы: на поля вывозится органика, вносятся минеральные удобрения. Запас последних в регионе - 74% от необходимого, их количество постоянно увеличивается.

Высока готовность техники. По плану до 25 марта это показатель должен составить 95%, работа по подготовке идет согласно графику. При наступлении устойчивого положительного температурного режима аграрии активизируют все полевые работы. Весенняя кампания должна пройти в оптимальные сроки.-0-