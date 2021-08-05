Аграрии Гродненской области собрали более 575 тыс. т зерна

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 575 тыс. т зерна нового урожая намолочено в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель председателя облисполкома Юрий Валеватый.

Уборочная кампания в Гродненской области приближается к экватору. Зерновые убраны на 45% площадей. Урожайность в регионе составляет 40 ц/га.

"По урожайности область традиционно в лидерах, хотя уборочная кампания складывается непросто. Свой отпечаток на урожайность наложили и поздняя весна, и высокие температуры в период налива зерна, и нынешняя нестабильная погода с дождями и градом. Впрочем, профессионализм работников, хорошая оснащенность и готовность техники позволяют качественно выполнять все работы", - отметил Юрий Валеватый. По его словам, для завершения уборочной в регионе необходимо 10-12 дней с хорошей погодой.

Юрий Валеватый также подчеркнул, что уборка зерновых - лишь один из важных этапов. Уже с 15 августа в области планируют приступать к севу озимых рапса и других культур. Продолжается заготовка кормов. Хорошие виды, например, на кукурузу, в достаточном количестве в хозяйствах области будет заготовлено и грубых кормов.-0-