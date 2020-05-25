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25 мая 2020, 13:54

Аграрии Могилевской области планируют заготовить около 1,125 млн т кормовых единиц

Фото из архива
Фото из архива

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области планируют заготовить в этом году около 1,125 млн т кормовых единиц травяных кормов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"В этом году мы планируем заготовить 1 млн 124,6 тыс. т кормовых единиц для сферы животноводства. На одну условную голову скота должно приходиться не менее 29 ц. Сейчас уже начался кормозаготовительный сезон, - сказала Лилия Гулинская. - В Могилевской области ведется первый укос многолетних трав. Уже скошено 1,2 тыс. га трав. Их планируется скосить на площади около 195 тыс. га. Заготовлено 5 тыс. т кормовых единиц. В прошлом году за такой же период этот показатель составил 3 тыс. т".

Всего во время первого укоса многолетних трав в Могилевской области планируют заготовить 366 тыс. т кормовых единиц травяных кормов.-0-

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