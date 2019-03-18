Аграрии Могилевской области приступили к массовому подсеву многолетних трав

18 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Все районы Могилевской области приступили к массовому подсеву многолетних трав, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

По состоянию на 18 марта, подсеяно 25,5 тыс. га посевных площадей многолетних трав из 80 тыс. запланированных. "Приход тепла и то, что после зимы земля была не промерзшая, посодействовали более раннему началу сева. Техника легко заходит на поля. И уже все районы даже северные активно включились в посевную кампанию, - отметили собеседники. - Структура и объемы посевов остались примерно на уровне прошлого года с небольшими изменениями".

Лидирует в весенних работах Чаусский район, где подсеяно на 18 марта 3,7 тыс. га многолетних трав. На втором и третьем местах Мстиславский и Горецкий районы, подсеявшие соответственно 3,5 и 3,3 тыс. га площадей. "Главное, на что ориентируем аграриев, - жесткое соблюдение технологий. В итоге мы должны получить высокопродуктивные травостои и обеспечить районы качественными травяными кормами", - отметили собеседники.

В регионе все готово и для начала сева зерновых и зернобобовых культур. Семенами сельхозорганизации обеспечены в полном объеме, большинство техники может выйти в поле хоть завтра. Для старта имеется достаточный запас горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. "Если позволит погода, то не исключено, что пробный сев зерновых сельчане начнут на следующей неделе", - сказали в комитете.-0-