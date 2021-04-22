Аграрии Витебской области ускоряют темпы сева ранних зерновых

22 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области ускоряют темпы сева ранних зерновых культур, некоторые районы скоро завершат эту работу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Витебская область. Официально".

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Егоров рассказал, что погода позволила максимально развернуться. "В лидерах Миорский район, где осталось меньше 1,5 тыс. га - при сложившихся темпах работы на пять дней. 1,6 тыс. га до финишной отметки необходимо засеять Верхнедвинскому району. Неплохо идет Полоцкий район, которому вполне под силу управиться за пять дней. Лучшие хозяйства заканчивают и переходят на помощь отстающим. В агропромышленном объединении мехотряды работают не только в своем районе, но и в других", - отметил руководитель облсельхозпрода.

В Витебской области в посевной задействовано около 6 тыс. единиц техники, из них 1,2 тыс. - энергонасыщенной. Помощь сельчанам оказывают более 600 механизаторов из городов и райцентров, свыше 270 студентов и учащихся профильных учреждений образования.-0-