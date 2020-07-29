29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Агропредприятие "Завидовское" Добрушского района первым в стране завершило уборку зерновых. Об этом заявил председатель Белорусского профессионального союза работников АПК Василий Хватик на встрече с коллективом хозяйства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на районное издание "Добрушский край".

Василий Хватик подчеркнул, что не понаслышке знает, как сложна и ответственна работа тружеников села. "Это тяжелый, но благородный труд, ведь без хлеба не живет ни одно государство. Страна богата, когда в закромах есть хлеб. А в вашем хозяйстве все колосовые убрали за десять дней", - отметил он, поблагодарив лидеров жатвы за работу.

По данным руководителя сельхозпредприятия Татьяны Белян, "Завидовское" завершило жатву с рекордной для района урожайностью 38,4 ц/га. Общий намолот зерновых в 2020 году составил 6 514 т, или 200% к уровню прошлого года. Она поблагодарила всех, кто внес лепту в общий каравай из зерна нового урожая.

На уборке зерновых в "Завидовском" трудились семь экипажей комбайнеров, четыре из которых намолотили свыше тысячи тонн. Это экипажи Александра Щученко и Владимира Зайцева, Евгения и Геннадия Освянниковых, Виктора Сизого и Александра Грищенко, Николая Усова и Алексея Слюты. Подарки от профсоюза получили и водители. Николай Зур, к примеру, с учетом рапса перевез 2,7 тыс. т зерна.

Главным фактором успеха Татьяна Белян назвала строгое следование технологии возделывания зерновых и четкую тактику работы агрономической службы. "Нам приходилось лавировать между погодными условиями и сроками необходимых работ по уходу за посевами, - сказала она. - Ставка сделана на изменение структуры посевных площадей: наибольший экономический эффект дало выращивание пшеницы. Хозяйство уже выполнило госзаказ на 100%. Сейчас все силы - на доработку семян под урожай 2021 года".-0-

Фото газеты "Добрушский край".