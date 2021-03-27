Аккумуляторный завод находится на жесточайшем экологичическом контроле - Шулейко

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работа аккумуляторного завода находится на жесточайшем экологическом контроле. Об этом заявил сегодня во время прямой телефонной линии председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Жительница Бреста спросила, на каком основании ввели в эксплуатацию построенный в Брестском районе аккумуляторный завод. "Все показатели на предприятии соответствуют нормативам. Выбросы там не превышают даже половины ПДК. Это и легло в основу открытия предприятия, - сказал губернатор. - Завод стоит на жесточайшем экологическом контроле, угрозы никакой не несет. Результаты мониторинга доступны всем на сайте предприятия". Но если там хотя бы три раза будет зафиксировано малейшее нарушение природоохранного законодательства, завод приостановит свою работу до устранения замечаний, добавил руководитель.

Брестчанка также поинтересовалась перспективой проведения местного референдума. С заявкой на его проведение общественная группа из противников строительства завода обратилась в Тельминский сельский Совет. "Обращение о проведении референдума в сельсовет, на территории которого находится завод, юридически несостоятельно, потому что предприятие построено по государственной инвестиционной программе", - пояснил Юрий Шулейко.

ООО "Аккумулятрный Альянс" мощностью 2 млн условных аккумуляторных батарей в год возведено в СЭЗ "Брест" в районе аэропорта. Летом 2019 года по распоряжению председателя облисполкома ввод предприятия в эксплуатацию был остановлен до устранения недостатков. Пуско-наладочные работы возобновились осенью прошлого года. В начале марта этого года был подписан акт приемки завода в эксплуатацию. По информации администрации СЭЗ, 13 марта на предприятии приступили к работе в штатном режиме.-0-