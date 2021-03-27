Шулейко взял на контроль две трети обращений на прямую линию

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко взял на контроль две трети поступивших сегодня на прямую телефонную линию обращений. Об этом он заявил журналистам, подводя итог трехчасового общения с жителями региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на прямую линию успели дозвониться более 30 человек. На удивление, немного было звонков из областного центра (возможно, потому, что в это же время прямую линию проводил и председатель Брестского горисполкома). Активность и настойчивость проявили жители Столинского, Жабинковского районов. Вопросы были простые и сложные, понятные и требующие дополнительного изучения, касающиеся конкретного человека и имеющие общественное значение.

"Вопросы житейские, некоторые из них неоднократно поднимались людьми и раньше - о трудоустройстве, благоустройстве, увековечивании памяти, здравоохранении, земельные вопросы. В принципе, десятка два обращений будут взяты на контроль и решаться в ближайшее время", - сказал губернатор.

В числе первоочередных он назвал строительство павильона в деревне Харитоны Брестского района для ожидающих школьного автобуса детей. Две недели срока дал губернатор властям Пинска на трудоустройство матери-одиночки, которая четыре года ищет постоянную работу. Такое же поручение получат кобринские власти в отношении девушки-инвалида, отучившейся на оператора ПЭВМ. В пригороде Жабинки не будут закрывать баню, пока районное ЖКХ не предложит альтернативный вариант помывки. Фермеру из Ляховичского района выделят другой, равнозначный, земельный участок взамен отнятого в пользу нового инвестора. А молодое фермерское хозяйство по выращиванию улиток под Брестом, продукция которого поставляется на экспорт, поддержат зерном для комбикорма по фиксированной цене.

Не сговариваясь, одну тему подняли жители Жабинковского и Березовского районов. На территории одного находится мемориал "Дремлево", в другом - "Бронная гора". Это места массовой гибели людей в годы Великой Отечественной войны. Но памятники никак не обозначены на трассе М1, туристам, людям не местным не так-то просто найти туда дорогу. Вопрос с установкой указателей и информационных аншлагов на дорогах республиканского значения не в компетенции местных органов власти. "Изучу этот вопрос, он мне интересен. Если в республике есть аналогичные примеры, значит, будет решение", - пообещал руководитель области.

Было несколько звонков от многодетных семей - по вопросам постановки на учет и выделения субсидии на строительство индивидуального жилья. Также в своих обращениях люди поднимали темы ЖКХ, вакцинации. Затрагивался вопрос создания лапидария в Бресте, санации Пинского винодельческого завода. По признанию Юрия Шулейко, который в должности губернатора 55 дней, "прямая линия дала возможность получить информацию о том, какие вопросы волнуют жителей Брестской области, лучше узнать проблемы региона".-0-