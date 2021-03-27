Массовый сев ранних яровых начали в Брестской области

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области приступили к массовому севу ранних яровых зерновых культур. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил журналистам председатель облисполкома Юрий Шулейко.

"Сегодня в области массово идет сев, потому что хороший температурный режим. По прогнозу, ожидается снова похолодание, и отдельные районы в зависимости от готовности почвы будут варьировать полевые работы", - сказал губернатор.

Он отметил, что в связи с поздней весной есть отставание по темпам работ по сравнению с прошлым годом. Так, на эту дату в 2020-м ранними яровыми в регионе уже было засеяно более половины площадей, сейчас же посевная кампания только разворачивается.

"Материально область подготовлена к тому, чтобы провести посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки. Техника и семенной фонд готовы, топливо есть в достаточном количестве. Поэтому как только солнце - все хозяйства в поле. Сеют овес, ячмень, травы, идет пахота, вывозка органики, закрытие влаги - все делается для того, чтобы вовремя провести весенне-полевые работы", - подытожил председатель облисполкома.

Нынешней весной аграриям региона предстоит засеять яровыми культурами 393,3 тыс. га, в том числе ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми - 109,1 тыс. га.-0-