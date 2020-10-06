Аккумуляторный завод под Брестом начали готовить к повторной приемке

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Завод ООО "Аккумуляторный Альянс" в Брестском районе начали готовить к повторной приемке, сообщил сегодня на координационной встрече с представителями общественности и региональных СМИ директор ООО Дмитрий Бутов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Директор ООО "Аккумуляторный альянс" Дмитрий Бутов

Пусконаладочные работы на предприятии возобновились после отмены 25 сентября распоряжения председателя облисполкома от 14 июня 2019 года о приостановлении строительства объекта. "Получив разрешение на продолжение строительства, мы заключили договоры строительного подряда с нашим генеральным подрядчиком, на авторский надзор - с генпроектировщиком, приступили к выполнению строительно-монтажных работ и параллельно - к запуску технологического оборудования на различных участках. В течение двух-трех недель будем настраивать оборудование, а затем перейдем к следующему этапу - будем приглашать представителей центра аналитического контроля для выполнения измерений", - сказал Дмитрий Бутов.

На аккумуляторном заводе

По словам директора, период вынужденной остановки здесь использовали для дополнительных мер по обеспечению экологической безопасности завода. В частности, установлено газоочистное оборудование, пароотводчик и установка для конденсации пара, передвижные механические фильтры для очистки и локализации выбросов, вытяжные зонты. По расчетам, на границе санитарно-защитной зоны в 500 м выбросы свинца составят 12-14% от предельно допустимой безопасной концентрации, у ближайшего населенного пункта - деревни Хабы - 7% от ПДК.

"Проектные концентрации выбросов свинца в среднем не превышают 0,09 мг/куб.м и составляют лишь пятую часть европейского рамочного норматива. И так по многим другим компонентам воздействия на окружающую среду: европейское регулирование менее жесткое, чем белорусское, - подчеркнул Дмитрий Бутов. - Если мы подтвердим все источники выбросов, выйдем на процесс приемки и ввода в эксплуатацию предприятия. Работу приемочной комиссии планируется начать с конца декабря. Поэтому в планах у нас предварительно на конец января ввод предприятия в эксплуатацию".

Менеджер по экологии ООО "Аккумуляторный альянс" Александр Юнкевич во время общения с представителями общественной группы на производстве

Представители общественной группы посещают производство аккумуляторов

Директор ООО "Аккумуляторный альянс" Дмитрий Бутов

Ученые Института природопользования НАН Беларуси, которые также приняли участие в этой встрече, смоделировали процесс распространения свинца в атмосфере в различных метеорологических условиях, оценили часовые, суточные, месячные данные. "Мы пришли к выводу, что при строгом соблюдении технологических регламентов, проектной эффективности работы очистных сооружений функционирование предприятия не должно привести к существенному превышению концентрации свинца в атмосферном воздухе и почвах, - отметил директор института, доктор физико-математических наук Сергей Лысенко. - При пятикратном увеличении выбросов относительно проектных показателей возникает превышение часовых концентраций, которые достигают предельно допустимых значений".

Руководство ООО "Аккумуляторный Альянс" уделило особое внимание системе информирования общественности о текущем статусе предприятия, для желающих провели экскурсию.-0-

Фото Вадима Якубёнка