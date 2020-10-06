Аккумуляторный завод под Брестом начали готовить к повторной приемке

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Завод ООО "Аккумуляторный Альянс" в Брестском районе начали готовить к повторной приемке, сообщил сегодня на координационной встрече с представителями общественности и региональных СМИ директор ООО Дмитрий Бутов, передает корреспондент БЕЛТА.
Пусконаладочные работы на предприятии возобновились после отмены 25 сентября распоряжения председателя облисполкома от 14 июня 2019 года о приостановлении строительства объекта. "Получив разрешение на продолжение строительства, мы заключили договоры строительного подряда с нашим генеральным подрядчиком, на авторский надзор - с генпроектировщиком, приступили к выполнению строительно-монтажных работ и параллельно - к запуску технологического оборудования на различных участках. В течение двух-трех недель будем настраивать оборудование, а затем перейдем к следующему этапу - будем приглашать представителей центра аналитического контроля для выполнения измерений", - сказал Дмитрий Бутов.
По словам директора, период вынужденной остановки здесь использовали для дополнительных мер по обеспечению экологической безопасности завода. В частности, установлено газоочистное оборудование, пароотводчик и установка для конденсации пара, передвижные механические фильтры для очистки и локализации выбросов, вытяжные зонты. По расчетам, на границе санитарно-защитной зоны в 500 м выбросы свинца составят 12-14% от предельно допустимой безопасной концентрации, у ближайшего населенного пункта - деревни Хабы - 7% от ПДК.
"Проектные концентрации выбросов свинца в среднем не превышают 0,09 мг/куб.м и составляют лишь пятую часть европейского рамочного норматива. И так по многим другим компонентам воздействия на окружающую среду: европейское регулирование менее жесткое, чем белорусское, - подчеркнул Дмитрий Бутов. - Если мы подтвердим все источники выбросов, выйдем на процесс приемки и ввода в эксплуатацию предприятия. Работу приемочной комиссии планируется начать с конца декабря. Поэтому в планах у нас предварительно на конец января ввод предприятия в эксплуатацию".
Ученые Института природопользования НАН Беларуси, которые также приняли участие в этой встрече, смоделировали процесс распространения свинца в атмосфере в различных метеорологических условиях, оценили часовые, суточные, месячные данные. "Мы пришли к выводу, что при строгом соблюдении технологических регламентов, проектной эффективности работы очистных сооружений функционирование предприятия не должно привести к существенному превышению концентрации свинца в атмосферном воздухе и почвах, - отметил директор института, доктор физико-математических наук Сергей Лысенко. - При пятикратном увеличении выбросов относительно проектных показателей возникает превышение часовых концентраций, которые достигают предельно допустимых значений".
Руководство ООО "Аккумуляторный Альянс" уделило особое внимание системе информирования общественности о текущем статусе предприятия, для желающих провели экскурсию.-0-
Фото Вадима Якубёнка