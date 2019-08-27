Аккумуляторный завод в Бресте начнет работу только после выполнения экологических нормативов - Минприроды

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аккумуляторный завод в Бресте сможет начать работу только после выполнения экологических нормативов по объемам выбросов, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.

"Аккумуляторный завод в Бресте имеет положительные результаты экологической экспертизы. Предусмотрено, что предприятие будет перерабатывать 13 156 т свинца в год, при этом выбросы составят не более 3,05 кг. Если у завода получится выполнить данные обязательства, то у него будет возможность запуститься и работать. Если будут какие-то нарушения, которые не позволят выполнить экологические обязательства, то Минприроды не разрешит ввод в эксплуатацию. В этом случае завод должен будет снова провести общественное обсуждение и подать заявку на изменение проектной документации", - сказал Александр Корбут.

Что касается завода сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, там ведутся пусконаладочные работы. "Разрабатывается методика по определению выбросов, закуплено соответствующее оборудование. После того как методика будет разработана, информация будет размещаться на табло завода. Минприроды проводит общий контроль за выбросами предприятия. Никаких запахов быть не должно, для этого должны быть проведены соответствующие мероприятия", - заверил замминистра.

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" мощностью 2 млн условных аккумуляторных батарей в год возведен в СЭЗ "Брест" в районе аэропорта. Распоряжением председателя Брестского облисполкома от 14 июня строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне "Брест" было остановлено до устранения недостатков. Производственную деятельность в настоящее время ООО "АйПауэр" не осуществляет.

ОАО "Светлогорский ЦКК" - предприятие полного цикла переработки древесного сырья. Там реализуется инвестиционный проект по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год. Пусконаладочные работы планируется завершить до конца года.-0-