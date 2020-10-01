Актерские пробы и вокальный конкурс - в центральной библиотеке Гомеля отпразднуют День пожилых людей

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поздравительный вечер "С праздником, люди, песен достойные!" ко Дню пожилых людей пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральной городской библиотеке имени А.И.Герцена.

На вечер приглашены подопечные территориальных центров социального обслуживания населения Центрального и Железнодорожного районов Гомеля, читатели и друзья библиотеки.

"Занимательные викторины, шуточные вопросы и музыкальные номера не дадут заскучать гостям праздника. Участники смогут попробовать себя в роли актеров, посоревноваться в знании кинофильмов, попрактиковаться в вокальном конкурсе, продекламировать детские стихи. А в заключение гости совместными усилиями создадут поздравительную открытку в этот особенный для них день", - рассказали организаторы.

В Беларуси День пожилых людей отмечают с 1992 года. Однако о возможности создания праздника для людей зрелого возраста впервые задумались в 1970-х годах. Такую идею озвучили исследователи, которые занимались вопросами старения населения Земли и изучали влияние людей старшего поколения на экономику. Сначала праздник начали отмечать в Скандинавских странах, затем в Америке, а с конца 1980-х годов - во всем мире. В декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Традиционно этот праздник отмечается в России, Азербайджане, Латвии, Молдове, Украине.

"В этот день в череде повседневных забот мы все стремимся найти возможность сказать слова благодарности представителям старшего поколения. Именно они подарили нам жизнь, научили работать и ценить труд. Они трудились всю свою жизнь и сейчас многие из них остаются "вечными двигателями" внутри каждой семьи. Жизненный опыт, которым эти люди делятся со своими детьми и внуками, бесценен для молодежи, познающей жизнь", - отметили в центральной городской библиотеке.

Начало праздничной программы в 15.00. Место встречи - актовый зал Центральной городской библиотеки имени А.И.Герцена.-0-