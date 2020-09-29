Акции "Технолит Полоцк" будут переданы государству

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Технолит Полоцк" будут переданы в собственность государства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 сентября 2020 года №554, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" безвозмездно передаст до конца года в собственность Республики Беларусь более 2,478 млн акций "Технолит Полоцк" на общую сумму более Br2,6 млн.
Министерству промышленности поручено принять меры по реализации постановления.-0-