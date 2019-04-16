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Акции ЗОЖ пройдут в аптеках и на предприятиях Минска 17 апреля

Регионы 16.04.2019 | 09:32
Фото из архива
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья 17 апреля в Минске проведет очередную информационно-образовательную акцию по профилактике онкологических, эндокринологических и сердечно-сосудистых заболеваний в аптеках и на предприятиях столицы, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни.

В этот раз площадками акции станут РУП "Главный расчетный информационный центр БЖД" (пер. Стекольный, 5), Минский завод колесных тягачей (пр. Партизанский, 150), ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков" (ул. Макаенка, 19), ОАО "Камволь" (ул. Маяковского, 176), ОАО "Мисом ОП" (ул. Минина, 14), МПЧУП "Светоприбор" (ул. Якубовского, 52), хлебозавод № 2 (ул. Кропоткина, 33), аптеки №25 и №9 РУП "Белфармация" (ул. О. Кошевого, 10 и ул. В. Хоружей, 11 соответственно). Встречи пройдут с 10.00 до 15.00.

Профилактический проект стартовал в Минске более года назад. Дни здоровья проводились в том числе на самых крупных объектах города: железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту, на МАЗе, также в торговых центрах, магазинах, в аптечной сети РУП "Белфармация" и других промышленных предприятиях и объектах столицы - каждую первую и третью среду месяца. По данным анкетирования, которое проводилось на консультационных мобильных пунктах, основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний минчане назвали курение, употребление алкоголя, недостаточную физическую активность, неправильное питание. Признаки риска среди участников акции у себя отметило более 94% респондентов. В то же время все понимают, что ведение здорового образа жизни способно заметно снизить вероятность развития этих заболеваний.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Медики рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-

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Теги
акция, здоровье, Минск
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