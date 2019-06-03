Акции ЗОЖ пройдут в крупных торговых объектах Минска 5 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья 5 июня проведет в Минске очередную информационно-образовательную акцию по профилактике онкологических, эндокринологических и сердечно-сосудистых заболеваний в гипермаркетах и торговых объектах столицы, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, получат памятки и буклеты по здоровому образу жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни. В этот раз площадками акции станут крупные торговые точки по ул.Притыцкого, 93, ул.Ташкентской, 10, ул.Гошкевича, 3/2, ул. О.Кошевого, 8, ул.П.Мстиславца, 11, пр.Дзержинского, 106, пр.Победителей, 65, ул.В.Хоружей, 8, ул.Казинца, 52.

Проект стартовал в Минске более года назад. Дни здоровья проводились на самых крупных объектах города, в торговых центрах, магазинах, аптечной сети РУП "Белфармация", на других промышленных предприятиях и объектах столицы каждую первую и третью среду месяца. По данным анкетирования, основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний минчане назвали курение, употребление алкоголя, недостаточную физическую активность, неправильное питание. Среди участников акции признаки риска у себя отметили более 94% респондентов. В то же время все понимают, что ведение здорового образа жизни способно заметно снизить вероятность развития этих заболеваний.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от лишнего веса, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторы акции - городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-