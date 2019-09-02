Акции ЗОЖ пройдут в торговых объектах Минска

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья 4 сентября проведет в Минске очередную информационно-образовательную акцию по профилактике онкологических, эндокринологических и сердечно-сосудистых заболеваний в рамках проекта "Минск - здоровый город", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятия пройдут 4 сентября в торговых центрах, супермаркетах, аптеках РУП "Белфармация".

Минчане смогут заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и получить индивидуальные консультации врачей.

В первую среду сентября площадками акции станут следующие торговые точки: ТЦ "Корона" по ул.Корженевского, 26, универсам "Петровский" по ул.Бачило, 14, гипермаркет "Е-Сити" по ул.Гашкевича, 3/2, магазин "Евроопт" по ул.Яна Чечота, 2, магазин "На Немиге", ТЦ Dana Mall, Комаровский рынок, магазин "Соседи" по ул.Дунина-Марцинкевича, 11, а также аптека №11 по ул.Короля, 19.

В частности, в ТЦ Dana Mall с 10.00 до 14.00 будет работать выездная поликлиника городского Центра здоровья. Все желающие смогут получить у врача-валеолога консультации по здоровому образу жизни и правильному питанию, пообщаться с психологом, а также измерить свое артериальное давление, сделать электрокардиограмму, узнать частоту сердечных сокращений и степень насыщения артериальной крови кислородом. С 10.00 до 12.00 будет проводиться измерение уровня глюкозы крови (натощак).

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от лишнего веса, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Цикл акций "Цени свое здоровье" продолжится 18 сентября. Организаторы - городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-