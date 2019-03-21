Акция "День памяти" пройдет 22 марта в Хатыни

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День памяти", приуроченная к 76-й годовщине хатынской трагедии, пройдет 22 марта в мемориальном комплексе "Хатынь". Начнется она в 11.00, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В мероприятии примут участие авторы мемориала, свидетели трагических событий, представители Минского областного исполнительного комитета, Минского областного Совета депутатов, Логойского районного исполнительного комитета, государственных и общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, краеведы, курсанты Полоцкого кадетского училища.

Состоится митинг-реквием, перед собравшимися выступят учащиеся Минского колледжа искусств и Околовской средней школы Логойского района. Память погибших почтят минутой молчания.

В облисполкоме отметили, что акция станет продолжением цикла мероприятий к 50-летию со дня открытия мемориальных комплексов "Хатынь" и "Курган Славы".

22 марта исполняется 76 лет с того дня, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. Они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс напоминает о бесчисленных жертв, страданиях и вместе с тем мужестве белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.

Открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года. За это время его посетили около 37 млн человек.-0-