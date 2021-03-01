Акция "Нелегал" в Минске: к ответственности привлечены более 250 человек

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более 250 человек привлечены к ответственности в результате акции "Нелегал", сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"С 24 по 25 февраля в Минске проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал". Его цель - оздоровление на территории города криминогенной обстановки, связанной с пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства, а также пресечение с их стороны правонарушений", - рассказали в ГУВД.

Проводилась комплексная проверка рынков, гостиниц, общежитий, железнодорожных станций, строящихся объектов, частных адресов, по которым незаконно проживали иностранные граждане, иных мест возможного появления иностранцев, находящихся в Минске без правовых оснований.

"За нарушение законодательства привлечены к административной ответственности 254 гражданина. В отношении 37 иностранцев приняты решения о депортации/высылке из нашей республики", - отметили правоохранители.-0-