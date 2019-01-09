Акция по профилактике болезней системы кровообращения пройдет в Могилеве

9 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве и Могилевском районе сегодня пройдет информационно-образовательная акция "Цифры здоровья: артериальное давление", сообщили БЕЛТА в зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Мероприятие под слоганом "Контролируем давление - продлеваем жизнь" проводится совместно с акцией "Уйти от инсульта" с целью повышения информационной грамотности населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, формирования навыков самоконтроля артериального давления.
Во время акции будут проводиться измерение и обучение навыкам контроля артериального давления, тест по распознаванию инсульта (Face Arm Speech test "лицо - рука - речь"), индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения. Кроме того, для желающих будут демонстрироваться видеоролики по тематике здорового образа жизни и раздаваться информационно-образовательные материалы по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов и рекомендации при артериальной гипертензии.
В акции будут задействованы 12 поликлиник.-0-
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