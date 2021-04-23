Акция по восстановлению святынь пройдет сегодня в Горках

23 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" сегодня присоединится молодежь в Горках. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

"Актив и волонтеры "БРСМ" со всей области сегодня благоустроят территорию богослужебной часовни в Горках (Приход всех Белорусских Святых)", - отметили в обкоме.

Участники акции уберут строительный мусор, покрасят строительные вагончики, сделают траншеи для укладки осветительного кабель-канала, установят скамейки. В этих работах примут участие порядка 40 человек.

Начало благотворительного мероприятия в 11.45.

"С 1 апреля по 15 сентября во всех районах Могилевской области пройдут мероприятия, приуроченные к республиканской акции. Всего по региону запланировано более 25 мероприятий", - подчеркнули организаторы.-0-