Акция в поддержку бездомных животных проходит в Могилеве

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Традиционная акция "Твоя доброта поможет нам" в поддержку бездомных животных проходит в Центральной городской библиотеке имени К.Маркса в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила библиотекарь учреждения культуры Вероника Ковширко.

"Акция проходит в рамках благотворительного проекта "Библайки". И вот уже на протяжении несколько лет наши неравнодушные читатели и активные жители города традиционно помогают могилевскому обществу защиты животных "Доброе сердце" - на попечении волонтеров находятся десятки котов и собак", - рассказали в библиотеке.

Каждый желающий может поучаствовать в акции. Для этого нужно принести в библиотеку средства гигиены, медикаменты для животных, сухие и влажные корма для кошек и собак, шлейки, поводки, ошейники, миски для еды и воды, препараты от паразитов, игрушки, расчески, наполнитель для кошачьих туалетов. Собранные корма и другие предметы по уходу за животными будут переданы волонтерам "Доброго сердца".

Акция продлится до конца марта.-0-