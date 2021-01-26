26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Братья наши меньшие" запускает молодежь Могилевской области. Помощь будет оказываться бездомным животным, которые находятся в приютах и на передержке у волонтеров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме ОО "БРСМ".

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно принести сухие корма, крупы, суповые наборы, консервы для котов или собак, медикаменты, наполнители, лотки, миски, ошейники, игрушки или другое по адресу Могилев, ул.Первомайская, 31 (Могилевский областной комитет БРСМ). Все зоотовары и продукты питания будут переданы МОЗЖ "Доброе сердце" и БООЗЖ "Добродетель".

Акция затронет все районы Могилевской области и продлится до 26 февраля. "В Могилеве в Центральном универмаге волонтеры движения "Доброе сердце" организуют сбор зоотоваров и продуктов питания, - отметили организаторы. - Здесь акция будет проходить до 5 февраля. Принести подарки можно с 15.00 до 18.00".

Как рассказала председатель МОЗЖ "Доброе сердце" Светлана Ермоленкова, сейчас волонтеры особо нуждаются в поддержке. "В вольерах, которое наше общество арендует у САПа, сейчас живут 18 собак. Большое количество животных находится на передержке у волонтеров. Недавно в городе были сильные морозы, и люди старались спасать животных с улиц, забирали их домой. В тот момент никто не задавался вопросом, справится ли. И сейчас всем этим людям нужна помощь, - поделилась Светлана Ермоленкова. - Это не первая такая акция БРСМ. И как показал прошлый год, у нас очень отзывчивые и добрые ребята. Нам передают много подарков, помогают и поддерживают. Это говорит о том, что наше будущее в надежных руках. Потому что молодежь растет ответственной, заботливой и умеющей приходить на помощь в трудную минуту".-0-