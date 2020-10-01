Акцию "Пешеход" проведут 2-12 октября в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция "Пешеход" пройдет с 2 по 12 октября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Профилактическая акция проводится для минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы органов внутренних дел по устранению причин и условий травматизма на дорогах. Она направлена на предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

За восемь месяцев текущего года в Минске снизилось количество ДТП с участием пешеходов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (с 151 до 148) и погибших (с 12 до 10) в них людей. Более 70% наездов совершено по вине водителей автомобилей.

Пешеходный переход является местом повышенной опасности, где происходит большая часть столкновений. Подъезжая к пешеходному переходу, водители должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. В то же время пешеходам также обязательно нужно убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.

Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям и пешеходам нужно соблюдать все предписанные правила и относиться друг к другу с уважением. В темное время суток, чтобы стать заметнее, нужно использовать фликеры. Помимо этого, не следует перебегать улицу вне установленных для этого мест либо внезапно выходя на проезжую часть из-за транспортных средств, которые ограничивают обзор водителю.-0-