Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Право на здоровье" для людей без определенного места жительства пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Местом проведения акции станет областной центр профилактической дезинфекции. Бездомные смогут пройти полную обработку (душ, санобработку одежды, осмотр на чесотку и педикулез), в передвижном аппарате "Пульмоскан" - флюорографическое обследование. Также они получат теплые чистые вещи, продукты.

Расскажут участникам акции и о мерах профилактики коронавируса, возможностях кризисного центра Красного Креста в Гомеле, который становится временным домом для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и в котором помогают с восстановлением документов, трудоустройством, поиском жилья и т.д.

Мероприятие нацелено на профилактику туберкулеза, популяризацию здорового образа жизни.

Организаторами выступает областная организация БОКК совместно с УВД облисполкома, областной туберкулезной клинической больницей, областным центром профилактической дезинфекции.-0-