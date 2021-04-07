Акцию "Здоровье для всех" проведет БОКК в Гомельской области

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7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Здоровье для всех" проведет сегодня в Гомельской области Белорусский Красный Крест, сообщили БЕЛТА организаторы.
Волонтеры развернут мобильные точки более чем на 15 площадках в Гомеле, Буда-Кошелевском, Добрушском, Речицком, Мозырском, Светлогорском районах.
Во время акции желающим предложат измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела, определить индекс массы тела.
Важный акцент - на информационную составляющую. Жителям региона добровольцы расскажут о профилактике коронавирусной инфекции, напомнят о том, как важно вести здоровый образ жизни. Полезными и познавательными станут мастер-классы по оказанию первой помощи.
Акция приурочена к Всемирному дню здоровья.-0-