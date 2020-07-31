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31 июля 2020, 13:33

Актуализирован график окончания работ на картонном заводе в Добруше

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Актуализирован график ввода завода мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения завода, сообщает БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Александр Коляда и заместитель премьер-министра Юрий Назаров
Генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Александр Коляда и заместитель премьер-министра Юрий Назаров

Вице-премьер подчеркнул, что есть четкий график реализации проекта - конец текущего года. Вместе с тем свои коррективы внесла эпидемиологическая ситуация. "Пришлось полтора месяца ждать приезда австрийских партнеров. На днях они провели аудит, после чего холдинг "Белорусские обои" подписал основной контракт. В связи с этим в график внесены коррективы, позволяющие закончить работу в установленный срок", - рассказал Юрий Назаров.

Реализация инвестпроекта - долгожданное расширение промсектора района и региона. Из-за многочисленных срывов сроков выполнения работ, допущенных прежним генеральным подрядчиком, он не был завершен в первоначально установленный срок - 2015 год. Контракт был расторгнут.

Как сообщалось, по результатам февральской рабочей поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Добруш был подписан указ №44. Документом установлены сроки завершения инвестиционного проекта: ввод в эксплуатацию комплекса - в 2020 году, выход на проектную мощность - в 2022 году. Для завершения инвестпроекта также был актуализирован бизнес-план, которым предусмотрено привлечение бюджетного займа в размере $83 млн, открыто финансирование.

Во время поездки в Добрушский район Юрий Назаров детально ознакомился с ходом строительства одного из важных инвестпроектов региона и выполнения поручения главы государства.-0-

Фото Сергея Холодилина

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