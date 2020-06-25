Актуальный список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске

(Обновлено 14:15)
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обновился список адресов, куда организован подвоз питьевой воды. Актуальную информацию сообщает "Минскводоканал".
Подвоз питьевой воды в Минске организован по адресам:
1. ул. Налибокская, 34
2. ул. Якубовского, 34
3. ул. Рафиева, 109 (автомобиль сломался при дозаправке)
4. ул. Бурдейного, 25
6. ул. Ульяновская, 32
7. ул. Каменногорская, 18
8. ул. Одинцова, 89
9. ул. Бельского, 60
10. ул. Ольшевского, 29 – 1
11. ул. С. Ковалевской, 61
12. ул. Слободская, 151
13. ул. Космонавтов, 3 – 3
14. пр. Победителей, 19 (Юбилейная)
15. Перекресток ул. Шаранговича – ул. Янковского
16. ул. Притыцкого, 46
На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.-0-