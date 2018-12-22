Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
22 декабря 2018, Сб
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4311
USD 2.1228
RUB 3.1182
Главное
Александр Лукашенко "Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер
Президент
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Президент
Национальная стратегия развития туризма разрабатывается в Беларуси
Общество
Уникальная акция! Успейте купить готовую квартиру в этом году
Общество
В Беларуси планируется модернизировать систему взимания НДС
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь рассматривает возможность привлечения займа для строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ
10:30 Экономика
Злоумышленник познакомился с женщиной в троллейбусе, а потом обокрал ее
10:25 Происшествия
Более 70 детей эвакуировали из яслей-сада в Барани из-за дыма
10:24 Происшествия
Суд по протесту прокурора восстановил на работе сотрудника Жлобинского райисполкома
10:24 Регионы
Два микроавтобуса столкнулись в Барановичском районе
09:49 Происшествия
Более 60 человек пострадали во время протестов в Барселоне
09:42 В мире
Минчанка подозревается в убийстве мужа
09:40 Происшествия
Онлайн-конференция "Контроль и надзор по-новому: практика применения" пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
09:38 Общество
Экспериментальные светофоры установят на перекрестке в Минске
09:32 Регионы
Международный православный рождественский фестиваль "Радость" откроется 23 декабря в Минске
09:26 Общество
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
09:10 Калейдоскоп
Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Пеппи"
08:48 Культура
Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования
08:43 В мире
Аллея креативных елок появилась в Гродно
08:38 Регионы
Елочные базары открываются в Минске
08:24 Регионы
В Витебске горел швейный цех предприятия
08:16 Происшествия
Предрождественские ярмарки пройдут в Минске
08:16 Регионы
В Великобритании задержали двух подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик
08:08 В мире
Рыбную ярмарку проведут в Минске у ДК железнодорожников
07:58 Регионы
Более 200 елочных базаров развернутся в Витебской области
07:42 Регионы
Все новости
Темы
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Новый год Новый год
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Аллея креативных елок появилась в Гродно

Регионы 22.12.2018 | 08:38
Новый год Новости темы Новый год
Другие темы

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Аллея креативных новогодних елок от организаций и предприятий города открывается сегодня в парке им. Жилибера в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Гродненского горисполкома.

Впервые идею о создании аллеи тематических елок реализовали в прошлом году. Тогда в Швейцарской долине появилось чуть более десятка новогодних красавиц.

"Желающих поучаствовать и представить свое видение того, как должна выглядеть новогодняя елка, почти четыре десятка. Это организации и предприятия различных форм собственности из Ленинского и Октябрьского районов Гродно", - рассказали в отделе культуры Гродненского горисполкома. Церемония зажжения огней состоится сегодня. Откроется и голосование на лучшую елку: выбирать ее будут горожане. Победителя наградят в новогоднюю ночь.

Креативных работ немало. Например, есть елка, возведенная из стройматериалов. Один из производителей представил ель в виде яркого символа наступающего года - веселой свиньи. Установлена на аллее и елка из зеленых бутылок из-под шампанского. А один из городских перевозчиков воспользовался возможностью разместить социальную рекламу, напомнив, что зайцам место не в транспорте, а под елью.

"Уверены, что аллея будет еще одним местом для прогулок горожан и гостей города, станет своеобразной зоной для ярких фотографий. Тот, чье фото с необычными елями наберет наибольшее количество лайков в соцсетях, получит специальный приз", - отметили в отделе культуры горисполкома.

Тематическая развлекательная новогодняя зона разместилась и на площади Ленина в областном центре. Ежедневно здесь работает выездная торговля, аттракционы. В праздничные и выходные дни проходят концерты, устраиваются анимационные программы. В новогоднюю ночь горожан ждет яркое шоу.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Гродно
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4311 BYN 2.42 BYN 2.435 BYN
USD
2.1228 BYN 2.13 BYN 2.138 BYN
RUB
3.1182 BYN 3.09 BYN 3.12 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам БЕЛТА
Все видео

Фотоновости

Вифлеемский огонь доставили в Гродно
Все фото

Инфографика

Задачи социально-экономического развития Беларуси на 2019 год Президент Беларуси подписал указ №483 "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Станислав Зась Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарем ОДКБ
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Лукашенко поздравил коллектив БЕЛТА с 100-летием агентства
Политика
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко: в Договоре о создании СГ определены незыблемые принципы - независимость и суверенитет
Зась прокомментировал разногласия с Арменией в вопросе назначения генсека ОДКБ
Беларусь и Эстонию связывает продуктивное сотрудничество - посол
Экономика
Фото из архива МНС предлагает упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП
Беларусь рассматривает возможность привлечения займа для строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ
Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции Пружанского молочного комбината
Происшествия
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома Два микроавтобуса столкнулись в Барановичском районе
Злоумышленник познакомился с женщиной в троллейбусе, а потом обокрал ее
Более 70 детей эвакуировали из яслей-сада в Барани из-за дыма
Общество
Валерий Малашко. Фото из архива Малашко: первичное звено медпомощи необходимо развивать активнее
Определены победители международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" в Беларуси
Онлайн-конференция "Контроль и надзор по-новому: практика применения" пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Спорт
Во время презентации НОК презентовал новый олимпийский бренд белорусской команды
Белорусские тяжелоатлеты завоевали две награды на турнире в Катаре
Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" сыграют в финале Кубка Беларуси
Технологии
Фото ПВТ Парк высоких технологий подарил сельским школьникам 600 умных планшетов
Браслет для спасения человека в экстренной ситуации разработали в Беларуси
Аналоговые материалы Госкартгеофонда переведут в цифровой вид
Культура
Лучший балетный спектакль - "Вишневый сад" Лучшими оперным и балетным спектаклями названы "Богема" и "Вишневый сад"
Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Пеппи"
Лучшим спектаклем театра драмы признан "Ревизор" Купаловского театра
В мире
Фото Getty Images Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования
Более 60 человек пострадали во время протестов в Барселоне
В Великобритании задержали двух подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
Солист "Руки вверх" возглавил культ в новом клипе Little Big
Умер актер и режиссер "Спокойной ночи, малыши!" Дмитрий Калинин
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия