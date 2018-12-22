Аллея креативных елок появилась в Гродно

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Аллея креативных новогодних елок от организаций и предприятий города открывается сегодня в парке им. Жилибера в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Гродненского горисполкома.

Впервые идею о создании аллеи тематических елок реализовали в прошлом году. Тогда в Швейцарской долине появилось чуть более десятка новогодних красавиц.

"Желающих поучаствовать и представить свое видение того, как должна выглядеть новогодняя елка, почти четыре десятка. Это организации и предприятия различных форм собственности из Ленинского и Октябрьского районов Гродно", - рассказали в отделе культуры Гродненского горисполкома. Церемония зажжения огней состоится сегодня. Откроется и голосование на лучшую елку: выбирать ее будут горожане. Победителя наградят в новогоднюю ночь.

Креативных работ немало. Например, есть елка, возведенная из стройматериалов. Один из производителей представил ель в виде яркого символа наступающего года - веселой свиньи. Установлена на аллее и елка из зеленых бутылок из-под шампанского. А один из городских перевозчиков воспользовался возможностью разместить социальную рекламу, напомнив, что зайцам место не в транспорте, а под елью.

"Уверены, что аллея будет еще одним местом для прогулок горожан и гостей города, станет своеобразной зоной для ярких фотографий. Тот, чье фото с необычными елями наберет наибольшее количество лайков в соцсетях, получит специальный приз", - отметили в отделе культуры горисполкома.

Тематическая развлекательная новогодняя зона разместилась и на площади Ленина в областном центре. Ежедневно здесь работает выездная торговля, аттракционы. В праздничные и выходные дни проходят концерты, устраиваются анимационные программы. В новогоднюю ночь горожан ждет яркое шоу.-0-