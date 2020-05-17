Аллея семейных деревьев появится в Толочине

17 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Аллею семейных деревьев сегодня заложат по улице Энгельса возле памятника воинам-афганцам в Толочине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районной организации БРСМ.

Акция приурочена ко Дню семьи. В райцентре 14 семей высадят ивы. В будущем супруги с детьми будут ухаживать за деревьями. Для участников подготовят небольшую концертную программу. "Аллея деревьев впоследствии будет разрастаться. Там еще достаточно места, чтобы ее продолжить во время других акций", - отметили в районной организации БРСМ.

В Витебской области проходят различные мероприятия ко Дню семьи. В Оршанском районе до конца мая проведут онлайн-конкурс семейных историй, в Бешенковичском организуют уличную выставку картин "Семья - единство помыслов" и пешеходную экскурсию для семей. Также в регионе во время социального образовательного проекта "Родительский университет" онлайн состоятся тематические занятие и просмотр фильма с детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей.-0-