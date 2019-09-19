Аллею из туй заложили волонтеры БРСМ у Дома милосердия в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею из туй заложили волонтеры БРСМ на территории Дома милосердия в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский республиканский союз молодежи сегодня подводит итоги межконфессиональной республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси". Мероприятие стартовало в Храме-памятнике в честь Всех Святых и объединило полсотни самых активных волонтеров движения "Доброе сердце" из регионов Беларуси. Ребята получили благодарности православной и католической церквей. В свою очередь добровольцы поднесли в дар представителям основных конфессий Беларуси кувшины ручной работы с водой из тех родников, которые они благоустраивали.

Изюминкой сегодняшнего мероприятия стал веломарафон "3D: Дорогами добрых дел" по культовым и историческим объектам Минска. Он проходит по маршруту: Храм-памятник - Дом милосердия - мемориальный знак в урочище Куропаты. Каждая остановка наполнена элементами созидательной добродетели, ведь главный девиз волонтеров "Доброе сердце" - приносить пользу. Участие в велопрогулке вместе с молодежью принимает настоятель Всехсвятского прихода Федор Повный.

Первая остановка была сделана на территории Дома милосердия. Здесь вместе с учащимися воскресной школы заложена аллея из 14 саженцев туй. В народе их называют деревьями жизни. Отсюда и название - "Аллея жизненных деревьев". Дальше маршрут проляжет через урочище Куропаты, где юноши и девушки возложат цветы к мемориалу.

Старт молодежной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" состоялся 12 апреля в деревне Пустынки Мстиславского района Могилевской области. Волонтеры "Доброго сердца" и бойцы студенческих отрядов благоустроили территорию Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря и одного из трех его целебных источников. В этом году волонтеры БРСМ благоустроили более 150 родников и криниц по всей стране. В их числе - Пожежинский родник в Малоритском районе, Свято-Георгиевский родник на Юрьевой горе в Витебске, источник Пресвятой Богородицы "Три ключа" в деревне Краснолучка Лепельского района, родник у Замковой горы в Новогрудке, источник Святого Великомученика и целителя Пантелеймона в деревне Лоск Воложинского района.

Как рассказал журналистам настоятель Всехсвятского прихода, вода из родников и криниц обладает особыми свойствами. "У меня есть прибор для проверки воды, и я всегда ее проверяю. Со святых источников она всегда чистая. Как бы мы ни относились к этому, но она как святая", - отметил Федор Повный.

БРСМ с 2013 года реализует республиканскую межконфессиональную благотворительную акцию "Восстановление святынь Беларуси". За это время волонтеры благоустроили более 1,3 тыс. культовых объектов по всей стране. В Год малой родины проект носит название "Восстановление святынь. Родники Беларуси", акцент делается на благоустройстве святых источников, родников и криниц.-0-

Фото Андрея Покумейко